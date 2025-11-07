INNIO et KMW renforcent la stabilité du réseau électrique et l’alimentation des centres de données grâce à une centrale de pointe à haut rendement

JENBACH, Autriche--(BUSINESS WIRE)--INNIO a signé un contrat avec KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) pour la construction d’une nouvelle centrale électrique de pointe d’une capacité de 54 MW. Au total, douze systèmes énergétiques modulaires d’INNIO seront installés sur le site. Une partie de la capacité de la centrale sera dédiée au centre de données « Green Rocks », actuellement en cours de construction par KMW en partenariat avec l’opérateur norvégien Green Mountain. Les solutions énergétiques décentralisées d'INNIO fourniront une alimentation de secours en cas de panne du réseau.

La mise en service de la centrale est prévue pour la fin de l’année 2027. « Le partenariat entre INNIO et KMW marque une étape stratégique pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique à Mayence. Il allie efficacité et pérennité, et a été conçu pour garantir le fonctionnement de notre centre de données, y compris en cas de coupure de courant », a déclaré Oliver Malerius, membre du conseil d’administration de KMW.

« Grâce à nos solutions énergétiques innovantes, nous garantissons l’alimentation électrique des infrastructures critiques et des centres de données, contribuant ainsi au développement dynamique de l’intelligence artificielle, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe », a déclaré Thomas Seeber, directeur des ventes pour les centres de données chez INNIO Group.

Les systèmes énergétiques fournis par INNIO pour la centrale de KMW constituent une alternative durable aux générateurs diesel traditionnels, avec une réduction des émissions d'oxydes d'azote pouvant atteindre 95 %. Leur puissance est modulable de manière flexible pour s'adapter précisément aux besoins énergétiques spécifiques. Par ailleurs, ces systèmes sont compatibles avec l’hydrogène (« Ready for H 2 »).

