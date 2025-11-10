ADNOC werkt samen met Comera Financial Holdings om leveranciers en MKB-bedrijven in de VAE te voorzien van slimme financieringsoplossingen

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--ADNOC heeft een strategisch partnerschap getekend met Comera Financial Holdings om de toegang tot financiële middelen van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de VAE en leveranciers van ADNOC te verbeteren. De samenwerking leidt tot een financieringsprogramma, waardoor MKB's en leveranciers efficiënter toegang hebben tot werkkapitaal, zodat ze sneller kunnen leveren op ADNOC-inkooporders (PO).

Het initiatief zal de liquiditeit vergroten en tegelijkertijd schaalbare activiteiten en duurzame groei voor de leveranciers en MKB-bedrijven mogelijk maken. De samenwerking versterkt de toewijding van ADNOC om lokale bedrijven te ondersteunen en de economische diversificatie van de VAE te bevorderen door praktische oplossingen te bieden die MKB's in staat stellen om te floreren en wereldwijd te concurreren.

Khaled Al Zaabi, Chief Financial Officer van ADNOC Group, zei: "Het partnerschap van ADNOC met Comera Financial Holdings biedt de beste financieringsoplossingen mogelijk, waardoor onze leveranciers en MKB's in de VAE werkkapitaal kunnen vrijmaken door inkooporders om te zetten in onmiddellijke financiering. Het zal de liquiditeit verbeteren, de wendbaarheid versterken en de bedrijfsgroei versnellen. Dit is een bewijs van de toewijding van ADNOC om een gediversifieerde economie verder te bevorderen door het ecosysteem van MKB's te ondersteunen, de veerkracht van onze lokale toeleveringsketens te versterken en meer binnelandse waarde te leveren voor de VAE."

Als onderdeel van de overeenkomst zullen ADNOC en Comera Financial Holdings een intelligent, geautomatiseerd platform creëren dat MKB's en leveranciers die ADNOC-contracten hebben gekregen rechtstreeks verbindt met ondersteuning van kredietverstrekkers.

Akhtar Saeed Hashmi, Managing Director en Group CEO van Comera Financial Holdings, zei: "Ons partnerschap met ADNOC markeert een historische sprong in de manier waarop toeleveringsketens in de regio worden gefinancierd. Als onderdeel van de Royal Group van Abu Dhabi biedt Comera Money de kracht, schaal en visie die nodig zijn om financiële innovatie van wereldklasse te leveren. Door toegang tot kapitaal te bieden aan de gemeenschap, ontgrendelen we kansen voor leveranciers om sneller te leveren, sterker te groeien en onbevreesd te innoveren. Samen met ADNOC bouwen we aan een model van empowerment dat nieuwe benchmarks zal stellen voor supply chain finance, niet alleen in de VAE, maar in alle wereldwijde markten."

Het partnerschap tussen ADNOC en Comera Financial Holdings ondersteunt de industriële en economische groei van de VAE en het programma In-Country Value (ICV) van ADNOC, dat de lokale productie, het scheppen van banen en het concurrentievermogen van de particuliere sector blijft stimuleren.

Bron: AETOSWire