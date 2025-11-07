Organon conclut un accord de cession de son système JADA® à Laborie pour un montant pouvant atteindre 465 millions de dollars

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE : OGN), entreprise mondiale spécialisée dans les soins de santé et engagée à proposer des médicaments et des solutions ayant un impact tangible sur la santé au quotidien, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord avec Laborie Medical Technologies Corp. (« Laborie »), acteur de premier plan dans le domaine des technologies médicales diagnostiques et thérapeutiques, portant sur la cession du système JADA. Cette transaction, d'un montant pouvant atteindre 465 millions de dollars, prévoit un paiement initial de 440 millions de dollars à la clôture, sous réserve de certains ajustements, ainsi qu'un versement conditionnel pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars, lié à l'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires en 2026. Dans le cadre de cet accord, environ 100 collaborateurs d’Organon devraient rejoindre Laborie.

« Je suis extrêmement fier du travail accompli par l’équipe JADA et par Organon, qui ont permis d’aider plus de 136 000 nouvelles mères dans plus de 20 pays, faisant de JADA une référence reconnue dans la prise en charge des hémorragies post-partum (HPP) », a déclaré Joseph Morrissey, directeur général par intérim d’Organon. « Cette transaction confie JADA à Laborie, un innovateur de premier plan dans le domaine des technologies médicales, fort d’une solide expertise en santé maternelle et idéalement positionné pour élargir encore l’accès à cette solution au bénéfice des mères du monde entier. Elle marque également une nouvelle étape dans l’amélioration de la solidité financière d’Organon, renforçant ainsi sa capacité à saisir de futures opportunités de croissance dans le domaine biopharmaceutique de la santé féminine », a-t-il ajouté.

Organon a fait l’acquisition du système JADA en juin 2021. Ce dispositif médical utilise une aspiration intra-utérine de faible intensité pour contrôler et traiter les saignements utérins anormaux ou les hémorragies post-partum lorsque la prise en charge conservatrice est indiquée. Depuis lors, Organon a constitué une équipe solide, offrant ainsi à Laborie des bases solides pour poursuivre l’expansion réussie de la portée et de la valeur du produit.

« L’accouchement est l’un des moments les plus intimes et les plus marquants dans la vie d’une femme, et chaque mère mérite de se sentir pleinement soutenue tout au long de cette expérience. Le système JADA permet aux équipes soignantes d’intervenir précisément lorsque chaque seconde compte. Chez Laborie, nous sommes profondément fiers et animés par cette mission », a déclaré Chris Smith, président-directeur général de Laborie. « Nous sommes également inspirés par l’engagement et la solidité de l’équipe commerciale qui accompagne JADA, et nous nous réjouissons de l’accueillir au sein de Laborie afin de consolider notre position de leader dans le domaine de l’obstétrique », a-t-il ajouté.

La valeur totale de la transaction, pouvant atteindre 465 millions de dollars, représente 6,5 fois le chiffre d’affaires réalisé par JADA au cours des 12 derniers mois. Ce multiple témoigne du succès du lancement du dispositif et de son expansion sur le marché américain au cours des quatre dernières années. Le produit net de la transaction sera consacré à la réduction de l’endettement, conformément à l’objectif déclaré de la société visant à abaisser son ratio dette nette/BAIIA ajusté.

La transaction, approuvée par le conseil d’administration de la Société, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises et d’autres conditions de clôture usuelles, y compris la consultation appropriée des représentants du personnel sur certains marchés en dehors des États-Unis.

Goldman Sachs & Co. LLC agit à titre de conseil financier auprès d’Organon.

Indications

Le système JADA® est destiné à contrôler et à traiter les saignements utérins post-partum anormaux ou les hémorragies, lorsque la prise en charge conservatrice est indiquée.

Contre-indications

Grossesse intra-utérine en cours

Rupture utérine non traitée

Inversion utérine non résolue

Cancer du col de l’utérus en cours

Anomalie utérine connue

Infection purulente en cours du vagin, du col ou de l’utérus

En cas de césarienne : col de l’utérus dilaté à moins de 3 cm avant l’utilisation du système JADA

Avertissements

Évitez d'exercer une force excessive lors de l'insertion du dispositif JADA dans l'utérus afin de prévenir tout risque de traumatisme de la paroi utérine, notamment de perforation.

La sécurité et l’efficacité du système JADA n’ont pas été établies pour les accouchements survenant avant 34 semaines de gestation ou, en cas de grossesse multiple, lorsque la taille de l’utérus est estimée inférieure à celle correspondant à 34 semaines. Une taille utérine réduite peut augmenter le risque de perforation ou d’expulsion du dispositif.

L’apparition de signes de détérioration de l’état de la patiente ou l’absence d’amélioration clinique justifient une réévaluation et peuvent nécessiter un traitement plus intensif ainsi qu’une prise en charge renforcée de l’hémorragie du post-partum (HPP) ou des saignements utérins anormaux du post-partum.

Le système JADA ne se substitue pas à une prise en charge chirurgicale ou à une réanimation liquidienne en cas d'hémorragie post-partum (HPP) ou de saignement utérin post-partum anormal mettant en jeu le pronostic vital.

Avant d'utiliser le dispositif, retirez l'air du joint cervical afin de réduire le risque d'embolie gazeuse en cas de rupture du joint.

Remplissez toujours le joint cervical avec un liquide stérile. Il ne faut jamais le gonfler avec de l’air, du dioxyde de carbone ou tout autre gaz afin de réduire le risque d’embolie gazeuse en cas de rupture.

Pour signaler un effet indésirable ou formuler une réclamation relative à la qualité du produit JADA, veuillez appeler le 844-JADAMOM.

Veuillez consulter les instructions d’utilisation pour prendre connaissance des informations importantes avant d’utiliser le dispositif JADA.

À propo d'Organon

Organon (NYSE : OGN) est une entreprise mondiale de santé dont la mission est d’offrir des médicaments et des solutions qui améliorent concrètement la santé au quotidien. Son portefeuille comprend plus de 70 produits dans les domaines de la santé des femmes et des médicaments généraux, y compris des biosimilaires. Organon s’attache à répondre aux besoins de santé qui touchent les femmes de manière unique, disproportionnée ou différente, tout en œuvrant à élargir l’accès aux traitements essentiels dans plus de 140 pays.

Basée à Jersey City, dans le New Jersey, Organon s’engage à faire progresser l’accès aux soins, leur abordabilité et l’innovation dans le domaine de la santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.organon.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok et Facebook.

Avertissement relatif aux déclarations prospectives

À l’exception des données historiques, le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations incluent notamment, sans s’y limiter, des éléments relatifs aux avantages escomptés de la transaction envisagée avec Laborie, au calendrier prévu pour sa réalisation, à ses retombées stratégiques et à d’autres bénéfices potentiels, à l’utilisation prévue du produit de la transaction, ainsi qu’à d’autres objectifs, intentions, perspectives ou convictions futures d’Organon ou de Laborie. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l’utilisation de termes tels que « objectif », « ambition », « potentiel », « prévoit », « entend », « anticipe », « estime », « croit », « opportunité », ou à toute autre formulation analogue. Ces déclarations reposent sur les convictions et attentes actuelles de la direction d’Organon, mais elles comportent des risques et incertitudes significatifs. Si certaines hypothèses se révèlent inexactes ou si certains risques se concrétisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Parmi les facteurs de risque figurent notamment : l’obtention des autorisations réglementaires requises et la satisfaction des autres conditions de clôture dans les délais prévus, voire leur obtention tout court ; ainsi que la capacité d’Organon à concrétiser les avantages stratégiques, financiers ou opérationnels attendus de la transaction. Organon ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement les présentes déclarations prospectives, que ce soit à la lumière d’informations nouvelles, d’événements futurs ou pour toute autre raison. Des informations supplémentaires sur les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives sont disponibles dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, notamment le dernier rapport annuel (Form 10-K), les rapports actuels (Form 8-K), ainsi que les dépôts ultérieurs, accessibles sur le site du SEC (www.sec.gov).

