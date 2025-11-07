Organon宣布已達成協議，將旗下JADA®系統以最高4.65億美元的價格出售給Laborie

紐澤西州澤西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Organon (NYSE: OGN)（簡稱「Organon」或「公司」）是一家全球性醫療保健公司，其使命是提供具有影響力的藥物和解決方案，讓人們每天都能擁有更健康的生活。該公司今日宣布，已與首屈一指的診斷和治療醫療技術公司Laborie Medical Technologies Corp. (“Laborie”)達成協議，後者將收購JADA系統。此次交易總額高達4.65億美元，其中4.4億美元將在交易完成時支付（具體金額需根據某些成交調整而定），另有最高2500萬美元的潛在付款需根據2026年特定營收目標的達成情況而定。預計約100名員工將根據協議轉入Laborie。

Organon臨時執行長Joseph Morrissey表示：「我為JADA團隊和Organon所做的工作感到無比驕傲，我們已協助20多個國家的超過13.6萬名新媽媽，使JADA成為產後出血(PPH)處治領域公認的標準治療方案。此次交易將JADA交由Laborie接管，Laborie是醫療技術創新領域的領導者，在孕產婦健康領域擁有深厚經驗累積，有能力進一步擴大JADA的可及性，造福全球母親。這也是Organon改善資產負債表能力的又一舉措，為未來在女性健康生物製藥領域尋求其他成長機會創造條件。」

Organon於2021年6月收購JADA系統。這是一款醫療器材，當需要採取保守治療時，可透過低強度子宮腔負壓吸引術控制和治療產後異常子宮出血或出血症狀。自收購以來，Organon設立了一支強大的團隊，為Laborie繼續成功擴大該產品的涵蓋範圍和價值奠定了基礎。

Laborie總裁兼執行長Chris Smith表示：「分娩是女性一生中最私人且意義深遠的時刻之一，每位母親都應在這一過程中感受到支援。JADA系統協助醫護團隊在最關鍵的時刻提供治療，能參與這一使命，Laborie深感驕傲且責任重大。JADA背後商業團隊的奉獻精神和專業實力同樣令我們備受鼓舞，我們很高興他們能加入Laborie，協助我們鞏固在產科領域的領先地位。」

此次交易總額高達4.65億美元，相當於JADA過去12個月營收的6.5倍，反映了過去四年JADA成功上市及在美國市場的擴張成果。交易淨收益將用於償還債務，與公司此前公布的降低淨債務與調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)比率的目標保持一致。

該交易已獲得公司董事會核准，可望於2026年第一季完成，但需獲得必要的監管核准並滿足其他特別成交條件，包括美國以外部分市場員工代表的適當參與。

Goldman Sachs & Co. LLC擔任Organon的財務顧問。

適用範圍

JADA®系統適用於需要採取保守治療時，對產後異常子宮出血或出血症狀的控制和治療。

禁忌症

宮內妊娠持續存在

未治療的子宮破裂

未復位的子宮內翻

目前患有宮頸癌

已知子宮畸形

目前患有陰道、宮頸或子宮化膿性感染

剖宮產術後：使用JADA前宮頸擴張度＜3公分

注意事項

將JADA插入子宮時避免用力過猛，否則可能導致子宮壁損傷，包括子宮穿孔。

JADA系統在孕周＜34周分娩中的安全性和有效性尚未確立；若為多胎妊娠，子宮大小相當於＜34周孕周時同樣未確立。子宮體積較小時，子宮穿孔和裝置脫出的風險可能增加。

若病患病情惡化或未出現改善跡象，需重新評估，可能需要對產後出血(PPH)/產後異常子宮出血採取更積極的治療和處治措施。

JADA不能替代危及生命的PPH/產後異常子宮出血的手術治療和液體復甦。

器材使用前需排出宮頸密封墊內的空氣，以最大程度降低宮頸密封墊破裂時發生空氣栓塞的風險。

宮頸密封墊必須注入無菌液體。切勿注入空氣、二氧化碳或任何其他氣體，以最大程度降低宮頸密封墊破裂時發生空氣栓塞的風險。

如欲報告JADA相關不良事件或進行產品品質投訴，請致電844-JADAMOM。

使用JADA前，請閱讀 使用說明書 以瞭解重要資訊。

關於Organon

Organon (NYSE: OGN)是一家全球性醫療保健公司，其使命是提供具有影響力的藥物和解決方案，讓人們每天都能擁有更健康的生活。公司旗下產品組合涵蓋70多種產品，涉及女性健康和通用藥物（包括生物相似藥）。Organon專注於解決對女性產生獨特、不成比例或不同方式影響的健康需求，同時在140多個市場擴大基本治療的可及性。

Organon總部位於紐澤西州澤西市，致力於推動醫療保健的可及性、可負擔性和創新性。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.organon.com，並在LinkedIn、Instagram、X、YouTube、TikTok和Facebook上關注我們。

關於前瞻性陳述的警示說明

除歷史資訊外，本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於與Laborie擬議交易的收益、交易完成的預期時間、交易的策略及其他潛在收益、交易收益的用途相關的陳述，以及關於Organon和Laborie未來信念、目標、計畫或前景的其他陳述。前瞻性陳述可透過「目標」、「目的」、「潛在」、「將」、「預期」、「相信」、「未來」、「機會」或類似含義的字詞加以辨識。這些前瞻性陳述依據公司管理層目前的信念和預期，存在許多重大風險和不確定性。如果潛在的假設被證明不準確，或者風險或不確定性成為現實，實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果大相逕庭。風險和不確定性包括但不限於：關於能否在預期時間或最終獲得監管核准及滿足其他成交條件的風險（包括擬議交易可能無法完成的風險）；以及關於擬議交易的預期策略、財務或其他收益能否實現的風險。公司不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務。可能導致結果與前瞻性陳述中描述的結果大相逕庭的其他因素可以在公司向SEC遞交的文件中查閱，包括公司最近的Form 10-K年報、Form 8-K現況報告以及隨後遞交給SEC的文件。這些文件可在SEC網站(www.sec.gov)取得。

