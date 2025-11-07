IFF Benicarló apre la strada con un impianto di produzione di idrogeno verde per la produzione sostenibile di ingredienti per profumi

BENICARLÓ, Spagna--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore di aromi, fragranze, ingredienti alimentari e bioscienze, ha annunciato l'installazione di un impianto per la produzione di idrogeno ispirata alla natura presso il suo dipartimento di R&S di fragranze e stabilimento di produzione di ingredienti per profumi con sede a Benicarló, in Spagna. Il sito ha stretto una collaborazione con Iberdrola, uno dei principali produttori al mondo di energia rinnovabile, per diventare il primo nel settore dei profumi a fare affidamento sull'elettricità rinnovabile per le reazioni di idrogenazione usate per la produzione dei principali ingredienti dei profumi. In linea con il programma dell'azienda Do More Good rivolto alle persone e al pianeta, il sistema del sito è in grado di produrre 100 tonnellate di idrogeno pulito all'anno grazie all'impiego dell'energia rinnovabile.

