IFF Benicarló apre la strada con un impianto di produzione di idrogeno verde per la produzione sostenibile di ingredienti per profumi
IFF Benicarló apre la strada con un impianto di produzione di idrogeno verde per la produzione sostenibile di ingredienti per profumi
Il sito locale fissa un nuovo punto di riferimento per il settore dei profumi
BENICARLÓ, Spagna--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore di aromi, fragranze, ingredienti alimentari e bioscienze, ha annunciato l'installazione di un impianto per la produzione di idrogeno ispirata alla natura presso il suo dipartimento di R&S di fragranze e stabilimento di produzione di ingredienti per profumi con sede a Benicarló, in Spagna. Il sito ha stretto una collaborazione con Iberdrola, uno dei principali produttori al mondo di energia rinnovabile, per diventare il primo nel settore dei profumi a fare affidamento sull'elettricità rinnovabile per le reazioni di idrogenazione usate per la produzione dei principali ingredienti dei profumi. In linea con il programma dell'azienda Do More Good rivolto alle persone e al pianeta, il sistema del sito è in grado di produrre 100 tonnellate di idrogeno pulito all'anno grazie all'impiego dell'energia rinnovabile.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
Judith Gross
Media.request@iff.com