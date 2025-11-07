FIMパートナーズとルーミス・セイレス、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・チームの買収を発表

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- FIMパートナーズは、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ（GEM）投資チームの買収に関してルーミス・セイレス・アンド・カンパニーと契約を締結したことを発表しました。

GEMチームとFIMの概要

ポートフォリオ・マネージャー兼グローバル新興国株式部門責任者のアシシュ・チューが率いるGEMチームは、ファンダメンタルズの綿密な調査とプライベートエクイティ方式のデューデリジェンスおよびオーナーシップに基づく、確信度の高い投資哲学を掲げています。チームは独自の知見を活用し、新興国市場全体における長期的価値創造の機会を発掘し、すでに高品質な企業および高品質への移行を目指す企業に投資しています。アクティブかつボトムアップ、そしてベンチマークにとらわれない戦略で、真のオーナーシップ マインドセットを反映した、確信度の高い集中型かつ品質重視のポートフォリオを構築しています。

2008年設立のFIMパートナーズは、新興国およびフロンティア市場に特化した大手資産運用会社です。北米、欧州、中東、アジアの機関投資家からの43億ドルを超える資産を運用しています。FIMは地域における深い知識、地域に根ざした拠点展開、そして規律ある投資プロセスにより、ダイナミックな成長市場への持続的かつ長期的なエクスポージャーを求める世界の機関投資家にとって、信頼できるパートナーとなっています。

FIMパートナーズのCEOであるヘディ・ベン・ムルーカは、「アシシュとGEMチームの全員をFIMパートナーズに迎えることができ、大変嬉しく思います。彼らの規律ある、そして調査重視の長期的な投資アプローチは、当社の理念と、新興国市場に特化してアクセスを求めるクライアントのニーズに完全に合致しています。今回の拡張は重要なマイルストーンであり、新興国市場全体にわたり積極的かつ卓越した運用を提供するという当社のコミットメントを強化するものです」と述べています。

ルーミス・セイレスのCEOであるケビン・チャールストンは、「ルーミス・セイレスに入社して以来、アシシュと彼のチームは真に差別化された戦略を展開し、長期にわたる優れたパフォーマンスとリスク調整後リターンを達成してきました。FIMパートナーズは新興国市場への投資に特化し、その補完的なプライベート エクイティ プラットフォームにより、GEMチームが次の成長段階に進む上で理想的な基盤となります」と述べています。

FIMパートナーズのEM株式部門の次期最高投資責任者であるアシシュ・チューは、「長年にわたるクライアントならびにルーミス・セイレスの同僚の皆様からの信頼とパートナーシップに深く感謝いたします。FIMグループに加わることは、当社のフランチャイズにとって自然な進化であり、新興国市場投資における差別化されたプライベート エクイティ アプローチを通じて、クライアントへの長期的価値の提供に、より一層注力できるようになります」と述べています。

クライアントに対する移行措置

FIMパートナーズとルーミス・セイレスは、協力してGEMが運用するクライアント口座およびファンドのFIMパートナーズへの移行を進めます。これには、規制当局の承認を条件となるものの、ルクセンブルクを本拠地とするUCITSファンドも含まれます。移行が完了するまで、ナティクシス・インベストメント・マネージャーズが引き続きファンドの分配を担当します。ファンドの移管に関する詳細は、追って投資家に通知されます。

買収に関する契約条件は非公開となっており、必要な規制当局の承認を条件として、2026年に手続きが完了する予定です。移行期間中、FIMパートナーズ、ルーミス・セイレス、そしてGEMチームは、クライアントとステークホルダーの円滑な移行に努める予定です。GEMチームは、このプロセス全体を通してルーミス・セイレスの全面的な支援を受けつつ、引き続きルーミス・セイレス内で業務を遂行します。

FIMパートナーズについて

2008年に設立されたFIMパートナーズは、新興国およびフロンティア市場に特化した専門資産運用会社で、株式、債券、プライベート市場を合わせて43億ドル*の資産を運用しています。また、長期的かつ持続可能なリターンの獲得を目指し、規律ある調査重視の戦略を通じて、世界中の機関投資家にサービスを提供しています。FIMパートナーズは、ドバイ金融サービス機構の規制対象となっている他、米国証券取引委員会に投資顧問として登録されており、国連責任投資原則（PRI）に署名しています。

* FIMパートナーズの子会社資産を含みます。

ルーミス・セイレスについて

1926年の創業以来、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーは、世界の機関投資家および投資信託会社の投資ニーズを満たす支援を提供してきました。パフォーマンス重視の投資家は、綿密な独自調査とリスク分析を統合し、情報に基づいた賢明な意思決定を行っています。ポートフォリオ マネージャー、ストラテジスト、リサーチ アナリスト、トレーダーから構成されるチームは、協力して市場セクターを評価し、伝統的な資産クラスから様々なオルタナティブ投資まで、あらゆる投資機会を発掘しています。ルーミス・セイレスは、幅広い市場からニッチな市場まで、価値を広く探るためのリソース、先見性、そして柔軟性を備え、クライアントに魅力的なリスク調整後リターンを提供することに努めています。ルーミス・セイレスはその豊富な実績によって、世界中のクライアントから高い信頼と評価を得ており、4254億ドル*の資産を運用しています（2025年9月30日現在）。

*ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー、LPとルーミス・セイレス・トラスト・カンパニー、LLCの両社の資産を含みます（ルーミス・セイレス・トラスト・カンパニーは520億ドル）。ルーミス・セイレス・トラスト・カンパニーは、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーの完全子会社です。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。