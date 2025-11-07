IFFベニカルロ、持続可能なフレグランス原料製造のためのオンサイトグリーン水素製造施設を開設

スペイン・ベニカルロ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品成分、バイオサイエンスの世界的リーダーであるIFF（NYSE：IFF）は、スペインのベニカルロにある香料研究開発・フレグランス成分製造工場に、再生可能エネルギーを用いた水素製造設備を導入したことを発表しました。この施設は、世界最大の再生可能エネルギー生産者の1つであるイベルドローラと提携しており、フレグランス業界で初めて、主要フレグランス成分の製造に用いる水素化反応に再生可能電力を利用する施設となります。人々と地球のために「もっと良いことをする」というIFFのコミットメントに沿って、同施設のシステムは、再生可能エネルギーを利用して年間100トンのクリーンな水素を生産できます。同施設は内部に水素を貯蔵するためのコンプレッサーを備えており、製品のライフサイクルアセスメント（LCA）の評価を改善し、世界中の顧客の脱炭素化目標の達成をサポートします。

IFFセントのグローバルオペレーションズ・製造担当シニアバイスプレジデントであるハイメ・ゴメスフローレスは、「ベニカルロ拠点の新たな水素生産能力は、化石燃料に依存し外部で生成する従来の『グレー水素』（スチームメタン改質法など）からの大きな転換を意味します。これは、将来的に操業時の排出量を削減するための、技術提供と生産拡大の第一歩です」と述べています。

IFFベニカルロは、フレグランス原料の創出に特化しています。スペインは豊富な天然資源と産業需要に恵まれており、グリーン水素製造に適した地理的条件を備えています。太陽光パネルで電力をまかなうIFFベニカルロ工場のグリーン水素製造施設は、カシュメランやカリスマルなど、IFFの50種類以上の主要原料の製造に必要な水素化反応に利用されています。

グリーン水素に切り替えることにより、年間2,000トンの二酸化炭素排出が削減されます。このことは、2030年までに直接排出量（スコープ1および2）を50%削減、間接排出量（スコープ3）を30%削減するといった、IFFの持続可能性目標の達成を後押しします。さらに長期的には、2040年までに事業活動における排出量のネットゼロを達成することを目指しています。

この新しい生産施設は、イベルドローラとの10年間の再生可能水素エネルギー契約の一環で建設されました。IFFは、業界初の統合型グリーン水素プラントを、製造ネットワーク全体のイノベーションの青写真として活用することを目指しています。IFFのグリーン水素への移行は、持続可能な未来に向けた事業運営を支えるために計画された、多くの取り組みの1つです。過去1年で、IFFはECHA規格に準拠した生分解性繊維ケア用香料送達システムであるENVIROCAP™を発表したほか、ブラジル最大の民間保護区である大西洋岸森林における持続可能な生物資源探査のためのレセルバス・ヴォトランチンとの提携も発表しました。

