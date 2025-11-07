-

IFFベニカルロ、持続可能なフレグランス原料製造のためのオンサイトグリーン水素製造施設を開設

現地拠点がフレグランス業界の新たな基準を設定

original Photo credit: IFF - IFF Plant in Benicarlo

Photo credit: IFF - IFF Plant in Benicarlo

スペイン・ベニカルロ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品成分、バイオサイエンスの世界的リーダーであるIFF（NYSE：IFF）は、スペインのベニカルロにある香料研究開発・フレグランス成分製造工場に、再生可能エネルギーを用いた水素製造設備を導入したことを発表しました。この施設は、世界最大の再生可能エネルギー生産者の1つであるイベルドローラと提携しており、フレグランス業界で初めて、主要フレグランス成分の製造に用いる水素化反応に再生可能電力を利用する施設となります。人々と地球のために「もっと良いことをする」というIFFのコミットメントに沿って、同施設のシステムは、再生可能エネルギーを利用して年間100トンのクリーンな水素を生産できます。同施設は内部に水素を貯蔵するためのコンプレッサーを備えており、製品のライフサイクルアセスメント（LCA）の評価を改善し、世界中の顧客の脱炭素化目標の達成をサポートします。

IFFセントのグローバルオペレーションズ・製造担当シニアバイスプレジデントであるハイメ・ゴメスフローレスは、「ベニカルロ拠点の新たな水素生産能力は、化石燃料に依存し外部で生成する従来の『グレー水素』（スチームメタン改質法など）からの大きな転換を意味します。これは、将来的に操業時の排出量を削減するための、技術提供と生産拡大の第一歩です」と述べています。

IFFベニカルロは、フレグランス原料の創出に特化しています。スペインは豊富な天然資源と産業需要に恵まれており、グリーン水素製造に適した地理的条件を備えています。太陽光パネルで電力をまかなうIFFベニカルロ工場のグリーン水素製造施設は、カシュメランカリスマルなど、IFFの50種類以上の主要原料の製造に必要な水素化反応に利用されています。

グリーン水素に切り替えることにより、年間2,000トンの二酸化炭素排出が削減されます。このことは、2030年までに直接排出量（スコープ1および2）を50%削減、間接排出量（スコープ3）を30%削減するといった、IFFの持続可能性目標の達成を後押しします。さらに長期的には、2040年までに事業活動における排出量のネットゼロを達成することを目指しています。

この新しい生産施設は、イベルドローラとの10年間の再生可能水素エネルギー契約の一環で建設されました。IFFは、業界初の統合型グリーン水素プラントを、製造ネットワーク全体のイノベーションの青写真として活用することを目指しています。IFFのグリーン水素への移行は、持続可能な未来に向けた事業運営を支えるために計画された、多くの取り組みの1つです。過去1年で、IFFはECHA規格に準拠した生分解性繊維ケア用香料送達システムであるENVIROCAP™を発表したほか、ブラジル最大の民間保護区である大西洋岸森林における持続可能な生物資源探査のためのレセルバス・ヴォトランチンとの提携も発表しました。

1995年米国私的証券訴訟改革法に基づく注意事項
本プレスリリースには、証券法第27A条および1934年改正証券取引法（以下「証券取引法」）第21E条に基づく「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、多くの場合、将来の事業および財務業績の予想、ならびに財務状況に関するものであり、しばしば「計画する」「期待する」「予想する」「意図する」「信じる」「求める」「見る」「〜するだろう」「〜する可能性がある」「目標」「〜に取り組む」などの語句やそれに類する語句、およびこれらの表現の変形または否定形が使用されることがあります。将来の見通しに関する記述は、その性質上、新施設の時期や内容に関する表明など、程度の差はあれ不確実性を伴う事項を対象としています。本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、発表日時点のものであり、IFFは今後の事象や状況の変化を反映してこれらの記述を更新する義務を負うものではありません。

IFFについて
IFF（NYSE：IFF）は、科学、創造性、そして心で「喜び」を生み出しています。フレーバー、フレグランス、食品成分、ヘルス、バイオサイエンス分野のグローバルリーダーとして、日常の製品を進化させる画期的で持続可能なイノベーションを提供し、ウェルネスの向上、五感の喜び、体験価値の向上に貢献しています。詳しくは、iff.comLinkedInInstagramFacebookをご覧ください。

© 2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)。IFF、IFFロゴ、および™、℠、または®で表示されるすべての商標およびサービスマークは、特に明記されていない限り、IFFまたはIFFの関連会社の所有物です。無断転載を禁じます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contact:
Judith Gross
Media.request@iff.com

Industry:

International Flavors & Fragrances

NYSE:IFF
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media Contact:
Judith Gross
Media.request@iff.com

More News From International Flavors & Fragrances

IFF、栄養、健康、バイオサイエンスの未来を形作る卓越した研究者を表彰

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品成分、健康、バイオサイエンスの分野で世界をリードするIFF（NYSE：IFF）は、IFFサイエンスアワードの受賞者を発表しました。カルレス・レリン博士（サン・ジョアン・デ・デウ研究所、スペイン・バルセロナ）およびヤン・マールテン・ファン・ディール教授（フローニンゲン大学医療センター、オランダ・フローニンゲン）は、人の健康、栄養、抗菌研究の分野への卓越した貢献を称えられ、受賞に至りました。IFFサイエンスアワードは、食品、マイクロバイオーム、栄養、健康、生体触媒、持続可能性といった科学分野における顕著な功績を称えています。 IFFの最高研究開発責任者であるキャスパー・ブローメンは、「画期的なイノベーションはコラボレーションによって生まれます。当社は、世界トップクラスの科学者や研究機関と提携することで、当社がサービスを提供するお客様と社会に利益をもたらすため、持続可能なソリューションの開発を加速させています。先駆的な研究を通して科学の進歩とグローバルなパートナーシップ精神を体現する、...

IFFとBASF、次世代の酵素・ポリマー革新に向けた戦略的協業を発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品原料、ヘルスおよびバイオサイエンス分野における世界的リーダーであるIFF（NYSE：IFF）は、世界最大級の化学企業で持続可能な製品イノベーションを主導する独BASFとの戦略的提携を発表しました。今回の提携により、IFFの「Designed Enzymatic Biomaterials™」技術プラットフォームの開発を加速させるとともに、衣料用、食器用、パーソナルケアおよび産業用洗浄向けの次世代酵素技術の創出を目指します。 この提携は、高性能かつ持続可能なソリューションを開発し、変化する消費者および市場の需要に応えるという共通のビジョンを持つ2社の業界リーダーを結集するものです。IFFとBASFが有する高度な化学技術力と、バイオテクノロジーおよびタンパク質工学の専門知識を融合させることで、本パートナーシップは、洗浄性能を高め、パーソナルケア製品の処方を改善し、環境負荷を低減するとともに、より持続可能な未来への移行を支援する、画期的なソリューションを大規模に提供することを目指していま...

IFF、インド・ムンバイに新たな香料クリエイティブセンター設立へ

インド、ムンバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品原料、ヘルスおよびバイオサイエンスの世界的リーダーであるIFF（NYSE：IFF）は、インド・ムンバイに新たな香料クリエイティブセンターを建設する計画を発表しました。ムンバイ市のポワイという戦略的な場所に位置するこの施設は、2026年上半期までに本格稼働を開始する予定です。インドのフレグランス市場が今後も安定した成長を続けることが見込まれる中、この新たなクリエイティブセンターは、最先端のフレグランスイノベーションを実現することで、顧客に対するIFFの競争優位性を一層高めます。 IFFセント部門プレジデントのアナ・パウラ・テレス・デ・メンドンサは次のように述べています。「ムンバイのクリエイティブセンターは、世界で最も活気ある市場の一つにおいて、イノベーションと卓越性に対するIFFのコミットメントを体現しています。インドでの事業拡大を通じて、IFFの世界トップクラスのフレグランス開発力を現地の消費者にとってよりいっそう身近なものにするだけでなく、卓越したソリューションを共創し、よ...
Back to Newsroom