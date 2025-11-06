Orano soutient les entreprises polonaises SGE et OSGE dans l’accélération du déploiement de sa flotte de réacteurs SMR en Europe centrale et orientale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le groupe Orano, opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, a signé avec les entreprises polonaises Synthos Green Energy (SGE) et Orlen Synthos Green Energy (OSGE) des accords dans le cadre de leurs projets de déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR : Small Modual Reactor) en Europe centrale et orientale. Ces partenariats ont été signés à Paris, à l’occasion du salon mondial du nucléaire civil (WNE), par le directeur général de SGE et OSGE, Rafał Kasprów, et le directeur général d’Orano, Nicolas Maes.

Ces partenariats visent à renforcer les programmes SMR en Europe centrale et orientale, et notamment en Pologne, dans le domaine du cycle du combustible et contribuent à la mise en place d’une chaîne logistique européenne robuste. Les accords marquent une étape majeure dans les efforts des entreprises polonaises pour développer et déployer une flotte de réacteurs de type GE Vernova Hitachi BWRX-300 en Pologne et dans d’autres pays.

Cette collaboration permettra aux entreprises polonaises de mieux appréhender l'ensemble des enjeux liés aux activités du cycle du combustible et de renforcer leur mise en œuvre dans les projets SMR. Le partenariat avec Orano, spécialiste du cycle du combustible nucléaire en France, est une avancée importante pour SGE et OSGE, dans la mise en place d’une chaîne logistique européenne solide et intégrée.

Les accords couvrent l’ensemble des services liés au cycle du combustible à partir des solutions industrielles d’Orano existantes. Celles-ci offrent une gamme complète de produits et services - de l’extraction et la conversion à l’enrichissement, au traitement et au recyclage des combustibles usés, aux solutions de transport et de stockage, à l’ingénierie ainsi qu’au démantèlement et aux services aux opérateurs nucléaires.

« L’engagement d’un partenaire tel qu’Orano dans notre projet est la prochaine étape de la construction du réacteur « BWRX-300 européen ». L’intérêt croissant de nombreux pays européens pour le déploiement de cette technologie favorise la mise en place d’une chaîne logistique robuste au sein de l’Union européenne », a déclaré Rafał Kasprów.

« Orano est convaincu du rôle essentiel de l’énergie nucléaire dans la décarbonation de la production électrique, du chauffage pour les secteurs industriels, et se réjouit de renforcer sa collaboration avec SGE et OSGE. Les solutions industrielles éprouvées d’Orano apporteront un soutien aux projets SMR de SGE et d’OSGE. » – a déclaré Nicolas Maes.

SGE est présent en Europe centrale et orientale pour des projets de réacteurs BWRX-300 en collaboration avec les partenaires locaux. Selon l’accord avec GE Vernova Hitachi, la société détient les droits exclusifs d’utiliser la technologie SMR BWRX-300 au sein de neuf pays. A ce stade, la Pologne est le pays le plus avancé. La première unité polonaise est prévue d’être opérationnelle dès le début de la prochaine décennie. OSGE - coentreprise entre SGE et Orlen – est un leader dans le domaine de l’énergie en Europe centrale et orientale – est engagées dans des activités de certifications et des procédures environnementales.

Par ailleurs, Orano soutient le développement de nouveaux projets SMR dans le monde en fournissant des solutions sur l’ensemble du cycle du combustible.

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 18 000 collaborateurs du groupe s’engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain. Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de SGE

Synthos Green Energy S.A. est une entreprise spéialisée en énergie verte, basée à Varsovie, et dont l’activité est le déploiement du SMR BWRX-300 pour soutenir la sécurité de l’énergie et la décarbonisation de l’Europe centrale et orientale. La mission de SGE est de déployer une flotte de réacteurs BWRX-300, designée GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, qui fournit aux foyers et aux industries une électricité fiable et bas carbone. Pour plus d’informations, visitez le site : www.synthosgreenenergy.com and LinkedIn.

À propos de OSGE

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) a été créée par ORLEN S.A. et Synthos Green Energy S.A. L’entreprise joue un rôle majeur dans le déploiement de réacteurs nucléaires modulaires en Pologne, en vue de contribuer à la décarbonation effective de la production d’électricité, des secteurs industriels et du chauffage. La mission d’OSGE est de bâtir une flotte de réacteurs BWRX-300 conçus par GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, qui prendra une part importante dans le mix énergétique du pays pour fournir aux foyers et à l’industrie une électricité fiable et bas carbone. Pour en savoir plus, www.osge.com et la plateforme X (Twitter) @ORLEN_Synthos et LinkedIn.