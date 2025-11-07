NJ Bio通过收购并整合L2P®服务，加速弥合科研成果转化的关键鸿沟

美国新泽西州普林斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位于新泽西州普林斯顿的领先合同研究与临床生产服务提供商NJ Bio, Inc.宣布已完成对L2P Research Labs®（“Lab to Pharmacy”） 研究服务资产的收购与全面整合。此次收购将进一步丰富NJ Bio的服务组合，助力弥合转化研究领域的鸿沟。

目前，生物分子在通过I期临床试验后的流失率依然居高不下，而要应对这一挑战，强化转化研究至关重要。NJ Bio长期专注于临床前及早期临床研发，重点领域涵盖抗体偶联药物（ADCs）、生物偶联、定制合成、寡核苷酸及信使RNA（mRNA）等。然而，公司此前在向客户提供系统化转化研究服务方面仍存在缺口。通过此次对L2P服务的资产收购与整合，NJ Bio现已能够在同一平台下提供完整的临床前与转化研究一体化服务，使研发项目得以顺畅衔接，从概念验证阶段无缝推进至临床试验。此举不仅支持更智能、数据驱动的决策，加速研发进程，提升临床成果，还将显著增强客户I期及后续研发项目的成功率。

L2P Research Labs®以其一体化的临床前研发支持能力享有盛誉，尤其在肿瘤研究及新药临床试验申请（IND）支持服务方面表现卓越。随着这些服务正式并入NJ Bio的业务体系，L2P Research Labs®已停止独立运营，其临床前与转化研究服务组合将由NJ Bio独家提供。

NJ Bio现已能够提供更全面的临床前肿瘤与转化研究能力，包括同源移植（syngeneic）、患者来源异种移植（PDX）、原位移植（orthotopic）及人源化小鼠模型（humanized mouse models），并配备间质性肺病（ILD）模型及先进的体内成像技术。所有研究服务均按照符合GLP标准的规范执行。与此同时，NJ Bio正积极推进AAALAC认证及OLAW合规保证，以进一步提升其研究合规性与质量管理水平。

关于NJ Bio

NJ Bio, Inc.是一家领先的合同研究机构，总部位于美国新泽西州普林斯顿，并在宾夕法尼亚州布里斯托尔及印度孟买设有化学研究设施，致力于为生物技术及制药行业客户提供一体化的化学与生物学研究服务。NJ Bio拥有深厚的专业实力，涵盖生物偶联、有机合成化学、基于蛋白的生物制药、转化研究及GMP生产等领域，为客户提供量身定制的解决方案，加速药物的发现与开发进程。欲了解更多信息，请访问www.njbio.com。

