NJ Bio cierra la brecha en la investigación traslacional con la adquisición de activos y la integración de L2P® Services

Actualmente, la tasa de fracaso de las moléculas biológicas que superan la fase 1 de los ensayos clínicos es muy alta, y la clave para superar este desafío reside en la investigación traslacional. NJ Bio se especializa en investigación y desarrollo preclínico y clínico de fase temprana, con un enfoque principal en conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), bioconjugación, síntesis a medida, oligonucleótidos y ARNm. Sin embargo, existía una carencia en la prestación de servicios de investigación traslacional a sus clientes. Con la adquisición de activos y la integración de los servicios de L2P, NJ Bio ahora puede ofrecer una gama completa de servicios de investigación preclínica y traslacional bajo un mismo techo, facilitando la transición fluida de los programas desde la prueba de concepto hasta la clínica. Este enfoque permite una toma de decisiones más inteligente basada en datos, acelera los plazos de desarrollo y mejora los resultados clínicos, aumentando así las probabilidades de éxito de los programas de fase 1 y posteriores de sus clientes.

L2P Research Labs® ya era ampliamente reconocida por su apoyo integral a la I+D preclínica, en particular en la investigación oncológica, y por los servicios de apoyo a las solicitudes de IND (investigación de nuevos fármacos). Con la integración de estos servicios en la oferta de NJ Bio, L2P Research Labs® ha cesado sus operaciones independientes, y su cartera de servicios de investigación preclínica y traslacional ahora se ofrecerá exclusivamente bajo NJ Bio.

NJ Bio ahora podrá ofrecer servicios de oncología preclínica e investigación traslacional, incluyendo modelos de ratón singénicos, PDX, ortotópicos y humanizados, así como modelos de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) e imagenología in vivo avanzada. Todos los servicios se realizan conforme a las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), y NJ Bio está en proceso de obtener la acreditación AAALAC y la certificación OLAW para reforzar aún más sus estándares de cumplimiento y calidad.

Acerca de NJ Bio

NJ Bio, Inc. es una organización líder de investigación por contrato con sede en Princeton, Nueva Jersey, y con instalaciones químicas adicionales en Bristol, Pensilvania y Mumbai, India. Ofrecemos servicios integrados de química y biología a empresas de los sectores biotecnológico y farmacéutico. El equipo de NJ Bio cuenta con una sólida experiencia en bioconjugación, química orgánica sintética, biofármacos basados ​​en proteínas, investigación traslacional y fabricación GMP, lo que permite a nuestros clientes obtener soluciones personalizadas que pueden acelerar sus programas de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Para obtener más información sobre nuestros servicios, visite www.njbio.com.

