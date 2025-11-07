IFF Benicarló es pionero en la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde in situ para la fabricación sostenible de ingredientes para fragancias

BENICARLÓ, España--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), líder mundial en sabores, fragancias, ingredientes alimentarios y biociencias, anunció la instalación de una planta de producción de hidrógeno basada en recursos naturales en su centro de I+D de fragancias e ingredientes para fragancias en Benicarló, España. La planta se ha asociado con Iberdrola, uno de los mayores productores de energías renovables del mundo, que ahora es el primero en la industria de las fragancias en utilizar electricidad renovable para las reacciones de hidrogenación utilizadas en la fabricación de ingredientes clave para fragancias. En línea con el compromiso de la compañía de Do More Good (Hacer más el bien) a las personas y el planeta; el sistema de la planta puede producir 100 toneladas de hidrógeno limpio al año utilizando energías renovables. Incluye un compresor integrado para almacenar hidrógeno in situ, lo que reduce la evaluación del ciclo de vida (LCA) de sus productos y ayuda a clientes de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de descarbonización.

“La nueva capacidad de producción de hidrógeno de la planta de Benicarló supone un cambio radical respecto a los métodos tradicionales de producción de 'hidrógeno gris', como el reformado de metano con vapor, que depende de combustibles fósiles y producción externa”, afirmó Jaime Gomezflores, vicepresidente sénior de operaciones globales de fabricación de IFF Fragancias. “Este es el primer paso para proporcionar tecnología y ampliar la producción con el fin de reducir las emisiones operativas en el futuro”.

IFF Benicarló se especializa en crear ingredientes para fragancias. La ubicación geográfica de la planta es ideal para la producción de hidrógeno verde gracias a los abundantes recursos naturales y la demanda industrial de España. Alimentada por paneles solares, la planta de producción de hidrógeno verde de IFF en Benicarló se utiliza para las reacciones de hidrogenación necesarias a fin de crear más de 50 ingredientes clave de IFF, como Cashmeran y Kharismal.

El cambio al hidrógeno verde elimina 2 000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, lo que ayuda a IFF a cumplir sus objetivos de sostenibilidad, entre ellos: reducir las emisiones directas (alcance 1 y 2) en un 50 % y las emisiones indirectas (alcance 3) en un 30 % para 2030. A más largo plazo, IFF aspira a alcanzar emisiones netas cero en sus operaciones para 2040.

La nueva planta de producción forma parte de un acuerdo de 10 años con Iberdrola para producir energía de hidrógeno renovable. IFF prevé utilizar la primera planta integrada de hidrógeno verde del sector como modelo de innovación en toda su red de fabricación. La transición de IFF al hidrógeno verde es una de las muchas iniciativas diseñadas para respaldar las operaciones con vistas a un futuro sostenible. Durante el último año, IFF presentó un sistema de suministro de fragancias biodegradable de conformidad con lo dispuesto por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para el cuidado de los tejidos: ENVIROCAP™, y anunció una alianza con Reservas Votorantim para la bioprospección sostenible en la mayor reserva privada de bosque atlántico de Brasil.

