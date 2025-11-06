Inter IKEA Group anuncia investimento florestal como parte do compromisso de 100 milhões de euros com a ação climática

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Tendo as florestas entre as ferramentas mais eficazes para a remoção de CO₂ da atmosfera, esse projeto focará em conservar, restaurar e reflorestar um portfólio total de aproximadamente 4.000 hectares de área de pastagem desflorestada ou de baixa produtividade nos estados do Paraná e Santa Catarina dentro do bioma da Mata Atlântica. Essa iniciativa permitirá que o IKEA teste um modelo escalonável, com o objetivo de expandir investimentos futuros.

"No IKEA, reconhecemos nossa responsabilidade como um usuário significativo de madeira, e nos esforçamos para liderar pelo exemplo no que diz respeito ao gerenciamento florestal responsável, ampliando nossos esforços para além da madeira que adquirimos para o nosso próprio negócio. Esse projeto explora como o reflorestamento, a restauração e o gerenciamento florestal responsável podem ajudar a mitigar a mudança climática por meio da captura e do armazenamento de carbono nas terras, usinas e, eventualmente, nos produtos. Nossa meta é demonstrar que a silvicultura produtiva, a conservação e a restauração não só podem coexistir, como podem também prosperar juntas", afirmou Ulf Johansson, chefe global de matérias-primas do Inter IKEA Group.

O Inter IKEA Group está fechando uma parceria com o BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), um dos maiores gestores de terra florestal do mundo e líder em avançar os benefícios climáticos e ambientais através de gerenciamento florestal responsável. Com experiência significativa em restauração florestal e reflorestamento em larga escala no Brasil, o BTG Pactual TIG desempenhará um papel crucial na concepção e execução do programa, contribuindo com expertise profunda para ajudar a gerar impacto climático mensurável, proteção de biodiversidade e viabilidade econômica a longo prazo.

"Apreciamos o Inter IKEA Group por tomar ação significativa para aprimorar a sustentabilidade da sua cadeia de suprimentos ao investir na proteção, na restauração e no gerenciamento responsável de florestas neste bioma crítico. O IKEA está mostrando o tipo de liderança de que precisamos mais, e estamos orgulhosos de fechar parceria com uma organização que tem o mesmo compromisso com a criação de resultados positivos duradouros nas áreas climática e ambiental. No TIG, há muito tempo acreditamos que abordagens inovadoras como essa podem proporcionar resultados significativos em grande escala para as pessoas, para a natureza e para o clima, e estamos na expectativa de apresentar os resultados desse trabalho", afirmou Gerrity Lansing, chefe do BTG Pactual TIG.

A Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados no Brasil, restando apenas 13% da sua área original. Esse projeto protegerá partes dos seus 4.000 hectares para a restauração de matas ou habitats naturais, ao passo que a terra remanescente será dividida para a plantação de pinheiros, e proteção e melhor gerenciamento da mata existente, com o objetivo de obter a certificação segundo os padrões do Forest Stewardship Council™ (FSC, Conselho de Manejo Florestal).

A plantação comercial de pinheiros fornecerá atividade econômica sustentada e oportunidades de emprego para as comunidades nas proximidades, ao passo que apoiará a restauração e a conservação da terra. Para garantir prestação de contas, a absorção real de carbono, bem como o impacto na biodiversidade, na água, no solo e nas dimensões sociais serão continuamente medidos e terão verificações independentes durante todo o programa.

Um painel consultivo, composto de especialistas com larga experiência no trabalho com ONGs de liderança global e local, prestará suporte a esse projeto, ajudando a definir os critérios de impacto, promover parcerias acadêmicas e identificar riscos e oportunidades para um engajamento comunitário mais profundo.

"O planejamento cuidadoso das atividades empresariais nos territórios sempre foi muito importante. Hoje, os impactos da mudança climática são impossíveis de ignorar, com eventos extremos ficando mais fortes e mais frequentes a cada dia. Temos o prazer de colaborar com o IKEA neste projeto, especialmente considerando os aspectos de sustentabilidade da iniciativa, focando na conservação da biodiversidade e dos recursos aquáticos", afirmou Miriam Prochnow, cofundadora da Apremavi*.

O IKEA tem uma meta ambiciosa de reduzir pela metade as emissões absolutas em toda a cadeia de valor até 2030, comparado com o ano fiscal de base de 2016, e alcançar emissões líquidas zero até 2050. Além disso, o IKEA está trabalhando para aprimorar a remoção e o armazenamento de carbono de forma a apoiar esforços mais amplos de mitigação climática.

* A Apremavi, parte do painel consultivo do projeto, foi fundada no Brasil em 1987 e cresceu, tornando-se uma das organizações ambientais mais eficazes e de mais amplo alcance no país. Sua missão é defender, preservar e recuperar o ambiente e os valores culturais, buscando sustentabilidade em todas as dimensões e melhorando a qualidade de vida da Mata Atlântica e outros biomas.

Sobre o Inter IKEA Group O Inter IKEA Group inclui os negócios relacionados à Inter IKEA Systems B.V., IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG e IKEA Industry AB. A Inter IKEA Holding B.V. é a holding do Inter IKEA Group.

Sobre o sistema de franquias do IKEA O negócio de lojas do IKEA é operado por um sistema de franquias, com franqueados que são autorizados a comercializar e vender a linha de produtos do IKEA dentro de territórios geográficos específicos. A Inter IKEA Systems B.V. é a proprietária do Conceito IKEA e franqueadora IKEA mundialmente, e também encarrega diferentes empresas IKEA de desenvolver a linha de produtos, fornecer os produtos e entregar soluções de comunicação. Hoje, 13 grupos diferentes de empresas têm o direito de deter e operar canais de vendas do IKEA sob acordos de franquia com a Inter IKEA Systems B.V.

