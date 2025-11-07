NJ Bio overbrugt de kloof in translationeel onderzoek met de aankoop en integratie van L2P® -diensten

PRINCETON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--NJ Bio, Inc., een vooraanstaande aanbieder van contractonderzoek en klinische productiediensten in Princeton, New Jersey, heeft de aankoop van activa en volledige integratie van de onderzoeksdiensten van L2P Research Labs® (“Lab to Pharmacy”) aangekondigd. Hiermee breidt het zijn dienstenaanbod verder uit en overbrugt het de kloof in translationeel onderzoek.

Momenteel is het uitvalpercentage van biologische moleculen die fase 1 van klinische proeven doorlopen zeer hoog. Deze uitdaging kan worden overwonnen door middel van translationeel onderzoek. NJ Bio is gespecialiseerd in preklinisch en vroegklinisch onderzoek en ontwikkeling, met een primaire focus op ADC's, bioconjugatie, synthese op maat, oligonucleotiden en mRNA's.

