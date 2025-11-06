-

IFF Benicarló is pionier met een on-site faciliteit voor productie van groene waterstof voor duurzame productie van geurstofingrediënten

Lokale site bepaalt een nieuwe referentie voor de parfumindustrie

original Photo credit: IFF - IFF Plant in Benicarlo

BENICARLÓ, Spanje--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), een wereldleider in smaakstoffen, geurstoffen, voedingsingrediënten en biowetenschappen, kondigde de installatie aan van een productiefaciliteit voor op de natuur gebaseerde waterstof in haar Scent R&D en faciliteit voor de productie van geurstofingrediënten in Benicarló, Spanje. De site heeft een partnerschap gesloten met Iberdrola, een van de grootste producenten van hernieuwbare energie ter wereld, om de eerste in de parfumindustrie te worden die op hernieuwbare elektriciteit beroep doet voor hydrogeneringsreacties gebruikt bij de productie van belangrijke geurstofingrediënten. In lijn met de inzet van het bedrijf om Do More Good voor de mensen en de planeet te verwezenlijken, kan het systeem van de site per jaar 100 ton schone waterstof maken, gebruikmakend van hernieuwbare energie.

