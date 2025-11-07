ClickHouse與Japan Cloud合作成立ClickHouse K.K.，加速在日本的業務成長

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 即時分析、資料倉儲、可觀測性和人工智慧/機器學習領域的全球領導者ClickHouse, Inc.今日宣布，其日本子公司ClickHouse K.K.透過與Japan Cloud的策略合作夥伴關係，正式成立。

此次合作將助力ClickHouse加強並擴大其在日本的業務，幫助更多企業實現即時資料的價值，並加速人工智慧驅動的創新和成長。

日本是人工智慧和即時資料分析領域最具發展潛力的市場之一。日本政府已將人工智慧的普及、資料基礎設施的完善以及分析技術的應用作為其國家成長策略的核心。在2025年「實現數位社會重點計畫」中，數位廳強調在全國推廣人工智慧、實現資料基礎設施現代化以及擴展計算資源，以增強產業競爭力*。目前的政策環境為ClickHouse協助日本企業加速資料驅動創新與人工智慧應用奠定了堅實的基礎。

ClickHouse的先進分析技術與Japan Cloud在幫助全球軟體公司在日本取得成功方面累積的豐富經驗相結合，將為許多產業的成長創造新的機會。

「日本是人工智慧和資料分析領域最具活力和成長最快的市場之一，」ClickHouse, Inc.執行長Aaron Katz表示，「與Japan Cloud合作成立ClickHouse K.K.是我們深化對日本市場承諾的重要一步。憑藉與Japan Cloud堅實的合作夥伴關係以及本地專長，我們將幫助更多日本企業利用即時資料推動創新和成長。」

「ClickHouse正在重新定義全球企業利用即時資料的方式，」Japan Cloud執行長Aruna Basnayake表示，「我們相信，此次合作將幫助日本企業在人工智慧時代更快地發展、更大膽地創新，並在全球競爭中脫穎而出。」

* 數位廳，實現數位社會重點計畫（內閣決議，2025年6月13日）

關於ClickHouse

ClickHouse是一款快速、開源的列式資料庫管理系統，專為大規模即時資料處理和分析而建置。 ClickHouse Cloud專為高效能而設計，提供卓越的查詢速度和並行性，使其成為需要從海量資料中即時獲取洞察之應用程式的理想之選。隨著人工智慧代理越來越多地嵌入軟體中，並產生越來越頻繁和複雜的查詢，ClickHouse提供了一個高吞吐量、低延遲的引擎，專門用於應對這一挑戰。ClickHouse深受Sony、Tesla、Anthropic、Memorial Sloan Kettering、Lyft和Instacart等領先企業的信賴，透過可擴展、高效且現代化的資料平台，幫助團隊挖掘洞察，做出更明智的決策。瞭解更多資訊，請造訪：clickhouse.com。

關於Japan Cloud

Japan Cloud致力於加速日本成長階段的企業雲端公司的發展。自2000年以來，我們已成功孵化並拓展了19家業界領導企業，包括Salesforce、Marketo、Concur、Braze、Coupa、New Relic、PagerDuty和Kong。我們直接投資於各家日本公司，成為其真正的成長夥伴，提供強大的CxO網路、專業的招募和領導力發展計畫，以及一個由投資組合公司組成的協作生態系統，促進共同學習和成功。瞭解更多資訊，請造訪：japancloud.jp/en。

