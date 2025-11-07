FIA werkt samen met vooraanstaande Amerikaanse universiteit om de rol van AI bij het aanpakken van online misbruik in de sport te onderzoeken

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de motorsport en de federatie voor mobiliteitsorganisaties wereldwijd, heeft vandaag een baanbrekende onderzoekssamenwerking aangekondigd met de Universiteit van Notre Dame, een toonaangevende onderzoeksuniversiteit in de Verenigde Staten.

