FIA werkt samen met vooraanstaande Amerikaanse universiteit om de rol van AI bij het aanpakken van online misbruik in de sport te onderzoeken
- De campagne ‘United Against Online Abuse’ van de FIA breidt zich voor het eerst uit naar de Verenigde Staten, via een nieuwe academische samenwerking.
- Het onderzoekssamenwerkingsverband met de Universiteit van Notre Dame zal zich richten op online misbruik in de sport, met bijzondere aandacht voor kunstmatige intelligentie en de rol daarvan bij het voorkomen van schade.
- De Universiteit van Notre Dame heeft vorige maand tijdens haar jaarlijkse conferentie in Stockholm, Zweden, het UAOA-handvest ondertekend
PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de motorsport en de federatie voor mobiliteitsorganisaties wereldwijd, heeft vandaag een baanbrekende onderzoekssamenwerking aangekondigd met de Universiteit van Notre Dame, een toonaangevende onderzoeksuniversiteit in de Verenigde Staten.
