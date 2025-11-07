-

FIA werkt samen met vooraanstaande Amerikaanse universiteit om de rol van AI bij het aanpakken van online misbruik in de sport te onderzoeken

  • De campagne ‘United Against Online Abuse’ van de FIA breidt zich voor het eerst uit naar de Verenigde Staten, via een nieuwe academische samenwerking.
  • Het onderzoekssamenwerkingsverband met de Universiteit van Notre Dame zal zich richten op online misbruik in de sport, met bijzondere aandacht voor kunstmatige intelligentie en de rol daarvan bij het voorkomen van schade.
  • De Universiteit van Notre Dame heeft vorige maand tijdens haar jaarlijkse conferentie in Stockholm, Zweden, het UAOA-handvest ondertekend

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de motorsport en de federatie voor mobiliteitsorganisaties wereldwijd, heeft vandaag een baanbrekende onderzoekssamenwerking aangekondigd met de Universiteit van Notre Dame, een toonaangevende onderzoeksuniversiteit in de Verenigde Staten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Maria Zander, Corporate Communications Manager: mzander@fia.com

Industry:

Fédération Internationale de l'Automobile

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Maria Zander, Corporate Communications Manager: mzander@fia.com

More News From Fédération Internationale de l'Automobile

Samenvatting: Red Bull en KW25 starten aanbestedingsprocedure voor nieuwe commerciële rechthebbende van het FIA World Rally Championship

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de motorsport en de federatie voor mobiliteitsorganisaties wereldwijd, heeft vandaag aangekondigd dat er een aanbestedingsprocedure van start gaat voor een nieuwe commerciële rechthebbende van het FIA World Rally Championship (WRC). Dit volgt op een uitgebreide periode van besprekingen met Red Bull en KW25, de huidige commerciële rechthebbenden van het FIA World Rally Cham...
Back to Newsroom