La FIA sta collaborando con una prestigiosa università americana per studiare come l’intelligenza artificiale possa contribuire a combattere gli abusi online nello sport

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’ente mondiale che governa gli sport motoristici e la federazione delle organizzazioni per la mobilità a livello globale, ha annunciato oggi una significativa collaborazione di ricerca con l’Università di Notre Dame, una delle principali istituzioni accademiche degli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.