-

La FIA sta collaborando con una prestigiosa università americana per studiare come l’intelligenza artificiale possa contribuire a combattere gli abusi online nello sport

  • La campagna “United Against Online Abuse” della FIA approda per la prima volta negli Stati Uniti grazie a una nuova collaborazione accademica
  • La collaborazione di ricerca con l’Università di Notre Dame sarà focalizzata sugli abusi online nello sport, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e al suo ruolo nella prevenzione dei danni
  • L’Università di Notre Dame, il mese scorso ha firmato la Carta UAOA, in occasione della sua conferenza annuale a Stoccolma, Svezia

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’ente mondiale che governa gli sport motoristici e la federazione delle organizzazioni per la mobilità a livello globale, ha annunciato oggi una significativa collaborazione di ricerca con l’Università di Notre Dame, una delle principali istituzioni accademiche degli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per domande dei media contattare Maria Zander, Responsabile della comunicazione aziendale:mzander@fia.com

Industry:

Fédération Internationale de l'Automobile

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Per domande dei media contattare Maria Zander, Responsabile della comunicazione aziendale:mzander@fia.com

More News From Fédération Internationale de l'Automobile

Riassunto: Red Bull e KW25 indiranno una gara d'appalto per selezionare il nuovo detentore dei diritti commerciali del Campionato mondiale di rally della FIA

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), ente mondiale degli sport motoristici e federazione delle organizzazioni internazionali per la mobilità, oggi ha annunciato che indirà una gara d'appalto per selezionare il nuovo detentore dei diritti commerciali del Campionato mondiale di rally FIA (WRC). Questo fa seguito a un lungo periodo di discussioni con Red Bull e KW25, gli attuali detentori dei diritti commerciali del Campionato mondiale di rally FIA, che hann...
Back to Newsroom