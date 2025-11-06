FIM Partners与Loomis Sayles宣布全球新兴市场股票团队过渡计划

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- FIM Partners今天宣布该公司与Loomis, Sayles & Company达成了收购全球新兴市场股票（GEM）投资团队的协议。

GEM团队和FIM简介

在投资组合经理兼全球新兴市场股票主管Ashish Chugh领导下，GEM团队遵循基于深入基本面研究的高确信度投资理念，并采用私募股权式的尽职调查和投资方法。该团队投资于高质量的公司以及正在走向更高质量的公司，并利用其专有的洞察来识别整个新兴市场的长期价值创造机会。该团队采用主动且与业绩比较基准无关的自下而上策略，构建反映真正所有权思维的高确信度、集中且专注于优质公司的投资组合。

FIM Partners创立于2008年，是一家完全专注于新兴市场和前沿市场的领先资产管理机构，代表北美、欧洲、中东以及亚洲的机构客户管理超过43亿美元的资产。FIM拥有深厚的地区专业知识并在当地设立实体机构，加上严格的投资流程，使其成为寻求长期可持续地投资动态成长市场的全球机构信赖的合作伙伴。

“我们对Ashish和整个GEM团队加入FIM Partners感到无比激动”，FIM Partners首席执行官Hedi Ben Mlouka表示。“他们严格的重研究型长期投资方法，与我们的理念完全吻合，也符合我们客户对差异化参与新兴市场的需求。本次扩张时一个十分重要的里程碑，强化了我们提供涵盖整个新兴市场的卓越主动管理服务的承诺。”

“从加入Loomis Sayles以来，Ashish和他的团队就制定了真正差异化的策略，实现了强劲的长期表现和风险调整后收益”，Loomis Sayles首席执行官Kevin Charleston表示。“FIM Partners完全专注于新兴市场投资，加上互补的私募股权投资平台，是GEM团队迈入下一成长阶段的理想归属。”

“我们对客户以及Loomis Sayles的诸位同事多年来给予的信任与合作深表感激”，履新FIM Partners新兴市场股票首席投资官的Ashish Chugh表示。“加入FIM是我们团队的自然归属，让我们能够更加专注于通过差异化的私募股权式新兴市场投资方法，为客户创造长期价值。”

客户过渡措施

FIM Partners和Loomis Sayles正在密切合作，协助将GEM所管理的客户账户和资金转移到FIM Partners，包括在卢森堡注册的UCITS基金（但须经监管部门批准）。在过渡完成之前，Natixis Investment Managers将继续分配资金，有关资金转移的详细信息将适时向投资者通知。

协议的条款并未披露。交易预计将在取得必要的监管部门批准后，于2026年交割。在此期间，FIM Partners、Loomis Sayles和GEM团队将继续努力确保客户和利益相关方能顺利完成过渡。GEM将继续在Loomis Sayles内运作，并且在此过程中将获得该公司的全力支持。

关于FIM PARTNERS

FIM Partners创立于2008年，是一家完全专注于新兴市场和前沿市场的专业资产管理机构，管理资产规模超过43亿美元*，涵盖股票、固定收益和私募市场。FIM Partners通过严格的研究驱动策略为全球机构投资者服务，以实现长期可持续的收益为目标。FIM Partners受迪拜金融服务管理局监管，并且是在美国证券交易委员会注册的投资顾问机构，也是联合国负责任投资原则的签署方。

* 含FIM Partners子公司的资产。

关于LOOMIS SAYLES

从1926年以来，Loomis, Sayles & Company就帮助满足全世界机构和共同基金客户的投资需求。该公司关注业绩的投资者综合运用深入的专有研究和风险分析，来做出明智稳妥的决策。投资组合经理、策略师、研究分析师和交易员团队紧密合作，对各市场板块进行评估并识别各种投资机会，而无论机会来自哪里，是在传统资产类别中，还是种类广泛的另类投资。Loomis Sayles拥有良好的资源、远见和灵活性，探索宽基和狭义市场中的价值机会，落实为客户实现优厚风险调整后收益的承诺。这一深厚的传统让Loomis Sayles赢得了全世界客户的信任和尊重，管理资产规模达4,254亿美元*（截至2025年9月30日）。

*含Loomis, Sayles & Co., LP和Loomis Sayles Trust Company, LLC的资产（其中Loomis Sayles Trust Company的管理资产规模为520亿美元）。Loomis Sayles Trust Company是Loomis, Sayles & Company, L.P.的全资子公司。

