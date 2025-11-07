FIM Partners y Loomis Sayles anuncian la transición del equipo de renta variable en los mercados emergentes globales

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--FIM Partners ha anunciado hoy que ha acordado con Loomis, Sayles & Company la adquisición del equipo de inversión de renta variable en los mercados emergentes globales (MEG).

Descripción general del equipo de MEG y de FIM

Dirigido por Ashish Chugh, gerente de carteras y director de Renta Variable de Global Emerging Market Equities, el equipo de MEG sigue una filosofía de inversión fundada en la convicción y en una investigación profunda y fundamental, con una metodología de diligencia y propiedad al estilo del capital privado. El equipo invierte en empresas de excelente calidad y en aquellas que están en proceso de transición hacia una mayor calidad y aprovechar sus conocimientos propios para identificar las oportunidades de generar valor a largo plazo en los mercados emergentes. Con una estrategia activa, ascendente e independiente de los índices de referencia, el equipo construye carteras de gran convicción, concentradas y especializadas en la calidad, que reflejan una verdadera mentalidad de propiedad.

Fundada en 2008, FIM Partners gestiona activos líder con el foco puesto exclusivamente en los mercados emergentes y fronterizos y administra más de 4300 millones de dólares en activos en nombre de sus clientes institucionales de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia. FIM tiene amplia experiencia regional, con presencia local y un proceso disciplinado de inversión y por eso, es un socio de confianza por excelencia para las instituciones globales que buscan una exposición sostenible y a largo plazo a los mercados en crecimiento dinámico.

"Estamos encantados de darles la bienvenida a Ashish y a todo el equipo de MEG a FIM Partners", manifestó Hedi Ben Mlouka, director general de FIM Partners. "Su metodología de inversión disciplinada, con un nivel altísimo de investigación y a largo plazo se adapta perfectamente a nuestra filosofía y a la demanda de nuestros clientes, que quieren tener un acceso diferenciado a los mercados emergentes. Esta expansión representa un hito importante y consolida nuestro compromiso de ofrecer una gestión activa excepcional en todo el espectro de los mercados emergentes".

"Desde que se incorporaron a Loomis Sayles, Ashish y su equipo han ejecutado una estrategia verdaderamente diferenciada y lograron un rendimiento sólido a largo plazo, con una rentabilidad ajustada al riesgo", afirmó Kevin Charleston, director general de Loomis Sayles. "El método exclusivo de FIM Partners especializado en la inversión en mercados emergentes y su plataforma complementaria de capital privado la convierten en el hogar ideal para el equipo de MEG en su nueva fase de crecimiento".

"Estamos profundamente agradecidos a nuestros clientes y colegas de Loomis Sayles por su confianza y colaboración a lo largo de los años", afirmó Ashish Chugh, nuevo director de inversiones de renta variable de mercados emergentes de FIM Partners. "La incorporación a FIM representa una evolución natural para nuestra franquicia, que nos permite centrarnos aún más en ofrecer valor a largo plazo a los clientes a través de nuestra metodología diferenciada de capital privado para la inversión en mercados emergentes".

Medidas transitorias para los clientes

FIM Partners y Loomis Sayles están colaborando para facilitar la transferencia de las cuentas de los clientes y los fondos administrados por el equipo de MEG a FIM Partners, y particular y aprobación mediante de las autoridades reguladoras, el fondo UCITS domiciliado en Luxemburgo. Natixis Investment Managers seguirá distribuyendo los fondos hasta que se complete la transición y la información detallada sobre las transferencias de los fondos se transmitirá a los inversores en su debido momento.

No se han dado a conocer los términos del acuerdo. Según lo previsto, la transacción se cierraría en 2026, siempre y cuando se reciban las aprobaciones reglamentarias necesarias. Durante el período transitorio, FIM Partners, Loomis Sayles y el equipo de MEG seguirán trabajando para garantizar una transición fluida en beneficio de los clientes y las partes interesadas. El equipo de MEG seguirá operando dentro de Loomis Sayles con el pleno apoyo de la empresa durante todo este proceso.

ABOUT FIM PARTNERS

Fundada en 2008, FIM Partners administra activos especializándose exclusivamente en los mercados emergentes y fronterizos, con una cartera de 4300 millones de dólares* en renta variable, renta fija y mercados privados. FIM Partners presta servicios a los inversores institucionales de todo el mundo, mediante estrategias disciplinadas que se fundamentan en la investigación y se diseñan para obtener rendimientos sostenibles a largo plazo. FIM Partners está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái y registrada como asesora de inversiones en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y es signataria de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas.

* Contabilizando también los activos de las filiales de FIM Partners.

ACERCA DE LOOMIS SAYLES

Desde 1926, Loomis, Sayles & Company trabaja para satisfacer las necesidades de inversión de los clientes institucionales y de los fondos de inversión de todo el mundo. Los inversores de la empresa, orientados al rendimiento, integran una profunda investigación propia con el análisis de los riesgos para tomar decisiones bien fundadas y sensatas. Los equipos de administradores de carteras, estrategas, analistas de investigación y operadores colaboran para evaluar los sectores del mercado e identificar oportunidades de inversión dondequiera que se encuentren, ya sea dentro de las clases de activos tradicionales o en una gama de inversiones alternativas. Loomis Sayles cuenta con los recursos, la visión de futuro y la flexibilidad necesarios para buscar valor en mercados tanto amplios como reducidos, en su compromiso de ofrecerles a sus clientes rendimientos atractivos que se adapten al riesgo. Esta tradición tan prestigiosa le ha valido a Loomis Sayles la confianza y el respeto de los clientes de todo el mundo.

*Incluye los activos tanto de Loomis, Sayles & Co., LP, como de Loomis Sayles Trust Company, LLC. (u$s 52.000 millones para Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company es una subsidiaria de propiedad absoluta de Loomis, Sayles & Company, L.P.

8580063.1.1

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.