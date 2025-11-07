FIA colabora con una universidad estadounidense líder para analizar el papel de la IA en el combate del abuso en línea en los deportes

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), el organismo rector global para deportes de motor y la federación de las organizaciones de movilidad en todo el mundo, anunció hoy una colaboración de investigación histórica con la Universidad de Notre Dame, una institución educativa de investigación líder en los Estados Unidos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.