-

FIA colabora con una universidad estadounidense líder para analizar el papel de la IA en el combate del abuso en línea en los deportes

  • La campaña United Against Online Abuse de FIA se extiende a los Estados Unidos por primera vez a través de una nueva colaboración académica
  • La colaboración de investigación con la Universidad de Notre Dame tendrá como objeto de estudio el abuso en línea en el ámbito deportivo, con particular énfasis en la inteligencia artificial y su papel para prevenir situaciones indebidas
  • El mes pasado, la Universidad de Notre Dame firmó la Carta UAOA en su conferencia anual llevada a cabo en Estocolmo (Suecia)

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), el organismo rector global para deportes de motor y la federación de las organizaciones de movilidad en todo el mundo, anunció hoy una colaboración de investigación histórica con la Universidad de Notre Dame, una institución educativa de investigación líder en los Estados Unidos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para consultas de medios de comunicación, contactar con Maria Zander, gerenta de comunicaciones corporativas: mzander@fia.com

Industry:

Fédération Internationale de l'Automobile

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para consultas de medios de comunicación, contactar con Maria Zander, gerenta de comunicaciones corporativas: mzander@fia.com

More News From Fédération Internationale de l'Automobile

El presidente de Paraguay y el presidente de la FIA inauguran oficialmente el Congreso Americano en Asunción y dan la bienvenida a líderes de deportes de motor y movilidad

ASUNCIÓN, Paraguay--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), el organismo rector global de los deportes de motor y la federación de las organizaciones de movilidad de todo el mundo, inauguraron oficialmente hoy el Congreso Americano FIA 2025 en Paraguay. Llevado a cabo en Asunción e inaugurado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el congreso organizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) es un ev...

Red Bull y KW25 abren una licitación para elegir al nuevo titular de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rally de la FIA

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), el organismo mundial que rige el automovilismo, además de ser la federación de las organizaciones de movilidad de todo el mundo, ha anunciado hoy que se abrirá un proceso de licitación para elegir al nuevo titular de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rally de la FIA. Han decidido abrir la licitación tras un largo período de tratativas con Red Bull y KW25, los titulares actuales de los derechos comercial...

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, tendrá una reunión con el presidente paraguayo, Santiago Peña, durante su visita al país para tratar el Congreso Americano de la FIA

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), el organismo rector del automovilismo a nivel mundial, además de ser la federación de las organizaciones de movilidad de todo el mundo, estará próximamente en Asunción, Paraguay, para realizar el Congreso Americano de la FIA. El congreso fue inaugurado oficialmente por el presidente paraguayo, Santiago Peña, con la organización del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy). En este foro, se darán cita los líderes de la...
Back to Newsroom