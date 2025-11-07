NJ Bio réduit l'écart en matière de recherche translationnelle grâce à l'acquisition et à l'intégration de L2P® Services

PRINCETON, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--NJ Bio, Inc., prestataire de services de recherche sous contrat et de fabrication clinique de premier plan basé à Princeton, dans le New Jersey, a annoncé l'acquisition et l'intégration complète des services de recherche de L2P Research Labs® (« Lab to Pharmacy »), ce qui lui permet d'élargir davantage son portefeuille de services et de combler l'écart en matière de recherche translationnelle.

Actuellement, le taux d'attrition des molécules biologiques qui franchissent la Phase 1 des essais cliniques est très élevé, et la recherche translationnelle constitue un moyen de surmonter cette difficulté. NJ Bio est spécialisée dans la recherche et le développement précliniques et cliniques de phase précoce, et plus particulièrement dans les ADC, la bio-conjugaison, la synthèse sur mesure, les oligonucléotides et les ARNm. Il y avait cependant un manque au niveau des services de recherche translationnelle proposés à ses clients. Grâce à l'acquisition des actifs et à l'intégration des services de L2P, NJ Bio est désormais en mesure d'offrir une gamme complète de services de recherche préclinique et translationnelle sous une seule et même enseigne, et de faire passer les programmes de validation de principe à la phase clinique en toute transparence. Cette approche facilite une prise de décision plus intelligente basée sur les données, accélère les délais de développement et améliore les résultats cliniques, augmentant ainsi les chances de succès des programmes de Phase 1 et au-delà de ses clients.

L2P Research Labs® bénéficiait d'une solide réputation pour son soutien à la R&D préclinique intégrée, notamment dans le domaine de la recherche oncologique, et pour ses services d'aide aux demandes d'autorisation de mise sur le marché (IND). Avec l'intégration de ces services à l'offre de NJ Bio, L2P Research Labs® a renoncé à ses activités indépendantes et son portefeuille de services de recherche préclinique et translationnelle sera désormais proposé exclusivement sous la marque NJ Bio.

NJ Bio va désormais pouvoir offrir des capacités de recherche préclinique en oncologie et de recherche translationnelle (telles que des modèles murins syngéniques, PDX, orthotopiques et humanisés), ainsi que des modèles ILD et une imagerie in vivo sophistiquée. Tous les services sont fournis dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire (BPL), tandis que NJ Bio vise l'accréditation AAALAC et l'assurance OLAW dans le but de renforcer encore davantage ses normes de conformité et de qualité.

À propos de NJ Bio

NJ Bio, Inc. est un organisme de recherche sous contrat majeur dont le siège social se trouve à Princeton, dans le New Jersey. Il dispose également de centres de chimie à Bristol, en Pennsylvanie, et à Mumbai, en Inde, et propose des services intégrés de chimie et de biologie aux entreprises des secteurs biotechnologique et pharmaceutique. L'équipe de NJ Bio a une solide expertise dans les domaines de la bio-conjugaison, de la chimie organique synthétique, des produits biopharmaceutiques à base de protéines, de la recherche translationnelle et de la fabrication sous GMP, qui permet aux clients de se voir proposer des solutions personnalisées capables d'accélérer leurs programmes de recherche et de développement de médicaments. Pour en savoir plus sur nos services, visitez le site www.njbio.com.

