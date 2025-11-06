Orano et le néerlandais ULC-Energy signent un accord de coopération

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

À l’occasion du salon mondial du nucléaire civil (WNE - World Nuclear Exhibition), Orano et ULC-Energy ont signé un accord de coopération en vue de collaborer à des projets portant sur le traitement, l’entreposage et le transport du combustible nucléaire usé.

Orano est un opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires qui offre une gamme complète de produits et services - de l’extraction et de la conversion à l’enrichissement, au retraitement et au recyclage du combustible usé, aux solutions de transport et de stockage, ainsi qu’à l’ingénierie, au démantèlement et aux services aux exploitants nucléaires.

ULC-Energy développe des projets de réacteurs modulaires modernes basés sur la technologie éprouvée des réacteurs à eau légère. Le réacteurs SMR (Small Modual Reactor) de Rolls-Royce a été sélectionné par ULC-Energy en tant que fournisseur privilégié.

Pour Orano et ULC-Energy, la gestion responsable du combustible nucléaire usé est un facteur essentiel à la réussite des projets nucléaires, y compris pour les nouvelles constructions. Les Pays-Bas disposent d’une longue expérience en matière de recyclage du combustible nucléaire permettant de réduire le volume final des déchets.

« Orano est convaincu du rôle essentiel de l’énergie nucléaire dans la décarbonation de la production électrique, du chauffage pour les secteurs industriels, et se réjouit de renforcer sa collaboration avec ULC-Energy. Ce partenariat vise à exploiter les solutions industrielles éprouvées d’Orano dans la gestion du combustible usé et au-delà d’apporter son soutien à ULC-Energy », a déclaré Jacques Peythieu, Directeur Clients et Stratégie chez Orano.

« Chez ULC-Energy nous pensons que les développeurs de projets nucléaires doivent jouer un rôle actif dans l’optimisation du cycle du combustible nucléaire. Dans ce contexte, nous avons publié notre Spent Fuel Strategy (Stratégie du combustible usé) le 18 février 2025. Orano est un leader mondialau aussi bien en ce qui concerne l’amont que l’aval du cycle du combustible et nous nous réjouissons de collaborer avec ses équipes sur ce sujet majeur », a déclaré Bas Suijs, Directeur du Business Development chez ULC-Energy.

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 18 000 collaborateurs du groupe s’engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain. Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de ULC

ULC-Energy B.V. est une entreprise de développement et de consulting nucléaire basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. La mission d’ULC-Energy est d’accélérer la décarbonation aux Pays-Bas en développant des projets d’énergie nucléaire qui s’intègrent efficacement dans les réseaux d’énergie industriels et résidentiels aux Pays-Bas. ULC-Energy B.V. est le développeur néerlandais du SMR Rolls-Royce.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : corporate@ulc-energy.com