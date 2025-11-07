FIM Partners et Loomis Sayles annoncent la transition de l’équipe Global Emerging Market Equities

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--FIM Partners a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Loomis, Sayles & Company en vue d’acquérir l’équipe d’investissement Global Emerging Market Equities (GEM).

Vue d’ensemble de l’équipe GEM et de FIM

Dirigée par Ashish Chugh, gestionnaire de portefeuille et directeur de Global Emerging Market Equities, l’équipe GEM applique une philosophie d’investissement fondée sur des convictions fortes, ancrée dans une recherche fondamentale approfondie et inspirée d’une approche de la diligence et de la propriété issue du capital-investissement. L’équipe investit dans des entreprises de grande qualité ainsi que dans des entreprises en passe d’atteindre un niveau de qualité supérieur, en tirant parti de ses connaissances exclusives pour identifier des opportunités de création de valeur à long terme sur les marchés émergents. Grâce à une stratégie active, ascendante et indépendante des indices de référence, elle bâtit des portefeuilles concentrés axés sur la qualité et reflétant une véritable mentalité de propriétaire.

Fondée en 2008, FIM Partners est une société de gestion d’actifs de premier plan qui se concentre exclusivement sur les marchés émergents et frontières, et gère plus de 4,3 milliards USD d’actifs pour le compte de clients institutionnels basés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Grâce à son expertise régionale approfondie, à sa présence locale et à son processus d’investissement rigoureux, FIM est aujourd’hui un partenaire de confiance pour les institutions mondiales qui souhaitent bénéficier d’une exposition durable et à long terme aux marchés en forte croissance.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ashish et toute l’équipe GEM au sein de FIM Partners », a déclaré Hedi Ben Mlouka, PDG de FIM Partners. « Leur approche d’investissement rigoureuse, axée sur la recherche approfondie et le long terme, s’aligne parfaitement avec notre philosophie et avec la demande de nos clients qui souhaitent bénéficier d’un accès différencié aux marchés émergents. Cette expansion marque une étape importante et renforce notre engagement à offrir une gestion active exceptionnelle sur l’ensemble du spectre des marchés émergents. »

« Depuis leur arrivée chez Loomis Sayles, Ashish et son équipe ont mis en œuvre une stratégie véritablement différenciée, qui leur a permis d’obtenir de solides performances à long terme et des rendements ajustés au risque », a confié pour sa part Kevin Charleston, PDG de Loomis Sayles. « L’attention exclusive que FIM Partners porte à l’investissement dans les marchés émergents, ainsi que sa plateforme complémentaire de capital-investissement, en font un partenaire idéal pour l’équipe GEM, qui entre dans une nouvelle phase de croissance. »

« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos clients et nos collègues de Loomis Sayles pour la confiance qu’ils nous accordent et pour le travail que nous avons accompli en partenariat au fil des ans », a déclaré Ashish Chugh, nouveau directeur du département EM Equities chez FIM Partners. « Rejoindre FIM représente une évolution naturelle pour notre franchise : cela va nous permettre de nous concentrer encore plus sur la création de valeur à long terme pour nos clients grâce à l’approche différenciée et axée sur le capital-investissement que nous adoptons en matière d’investissement sur les marchés émergents. »

Des mesures transitoires pour les clients

FIM Partners et Loomis Sayles collaborent actuellement afin de faciliter le transfert des comptes clients et des fonds gérés par GEM vers FIM Partners, y compris le fonds OPCVM domicilié au Luxembourg, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Natixis Investment Managers continuera à distribuer les fonds jusqu’à la fin de la période de transition et communiquera des informations détaillées sur les transferts de fonds aux investisseurs en temps utile.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. La transaction devrait être finalisée en 2026, sous réserve des autorisations réglementaires requises. Pendant la période de transition, FIM Partners, Loomis Sayles et l’équipe GEM s’engagent à assurer une transition en douceur pour les clients et les parties prenantes. L’équipe GEM continuera d’opérer au sein de Loomis Sayles, bénéficiant du soutien total de la société tout au long du processus.

À PROPOS DE FIM PARTNERS

Fondée en 2008, FIM Partners est une société de gestion d’actifs exclusivement spécialisée dans les marchés émergents et frontières. Elle gère 4,3 milliards USD d’actions, de titres à revenu fixe et de marchés privés. Elle sert des investisseurs institutionnels du monde entier grâce à des stratégies rigoureuses, fondées sur la recherche, conçues pour générer des rendements durables à long terme. FIM Partners est réglementée par la Dubai Financial Services Authority, enregistrée en tant que société de conseil en investissement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies.

*Inclut les actifs des filiales de FIM Partners.

À PROPOS DE LOOMIS SAYLES

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company contribue à répondre aux besoins d’investissement de clients institutionnels et de fonds communs de placement à travers le monde. Axés sur la performance, ses investisseurs s’appuient sur une recherche approfondie et une analyse des risques pour prendre des décisions éclairées et judicieuses. Des équipes de gestionnaires de portefeuille, de stratèges, d’analystes de recherche et de traders collaborent pour évaluer les secteurs du marché et identifier les opportunités d’investissement là où qu’elles se trouvent, dans des classes d’actifs traditionnelles ou parmi une gamme d’investissements alternatifs. Loomis Sayles dispose des ressources, de la prévoyance et de la flexibilité nécessaires pour trouver de la valeur sur des marchés, que ces derniers soient larges ou étroits, dans le cadre de son engagement à fournir à ses clients des rendements attrayants et adaptés au risque. Cette riche tradition vaut à Loomis Sayles la confiance et le respect de ses clients dans le monde entier, pour lesquels elle gère 425,1 milliards USD* d’actifs (au 31 septembre 2025).

*Inclut les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P. et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. (52 milliards USD pour Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company est une filiale à 100 % de Loomis, Sayles & Company, L.P.

