NJ Bio透過購置資產與整合L2P®服務彌合轉化研究鴻溝

美國紐澤西州普林斯頓市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NJ Bio，股份有限公司，一家位於新澤西州普林斯頓的主要契约研究和臨床製造服務提供者，宣佈購買資產並全面整合L2P研究實驗室的研究服務® （“實驗室到藥房”），進一步擴大其服務組合，助力彌合轉化研究領域的鴻溝。

現時，通過1期臨床試驗的生物分子的磨損率非常高，克服這一挑戰的方法是通過轉化研究。 NJ Bio專注於臨床前和早期臨床研究和開發，主要關注ADC、生物偶聯、定制合成、寡核苷酸和mRNAs。 然而，公司此前在向客戶提供系統化轉化研究服務方面仍存在缺口。 通過資產購買和L2P服務的綜合，NJ Bio現在可以在一個傘下提供一套全面的臨床前和轉化研究服務，並將項目從概念驗證無縫地轉移到臨床。 這種方法支持更智慧的數據驅動決策，加快開發進度，改善臨床結果，為客戶的1期及以後項目提供更好的成功機會。

L2P研究實驗室® 其綜合臨床前研發支持，特別是在腫瘤學研究和支持IND應用的服務方面，得到了廣泛認可。 隨著這些服務綜合到NJ Bio的產品中，L2P研究實驗室® , 已停止獨立運營，其臨床前和轉化研究服務組合現在將由NJ Bio獨家提供。

NJ Bio現在將能够提供臨床前腫瘤學和轉化研究能力，如同基因、PDX、原位和人源化小鼠模型，以及ILD模型和先進的體內成像。 所有服務均按照GLP標準進行，NJ Bio尋求AAALAC認證和OLAW保證，以進一步加強其合規性和品質標準。

關於 NJ Bio

NJ Bio，股份有限公司是一家領先的契约研究組織，總部位於新澤西州普林斯頓，在賓夕法尼亞州布裏斯托爾和印度孟買設有額外的化學設施，為生物技術和製藥行業的公司提供綜合化學和生物服務。 NJ Bio團隊在生物偶聯、合成有機化學、基於蛋白質的生物製藥、轉化研究和GMP製造方面擁有强大的專業知識，使客戶能够獲得定制的解決方案，從而加快他們的藥物發現和開發計畫。 如需深入瞭解我們的服務，請訪問www.njbio.com。

