-

IFF贝尼卡隆工厂探索现场绿色制氢设施，实现可持续的香精原料制造

当地工厂树立了香精行业的新标杆

original 照片来源：IFF - IFF贝尼卡隆工厂

照片来源：IFF - IFF贝尼卡隆工厂

西班牙贝尼卡隆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的香料、香精、食品原料和生物科学公司IFF（纽约证券交易所代码：IFF）宣布在该公司位于西班牙贝尼卡隆的香料研发和香精原料制造工厂安装了一套自然法制氢设施。Iberdrola（全世界最大的可再生能源生产企业之一）将成为首个为香精行业供应可再生电力的公司，以用于关键香精原来生产所需的加氢反应。为落实该公司为人类和地球做更多好事的承诺，该工厂的系统每年可使用可再生能源制造100吨清洁氢。该装置包含一套用于在现场存储氢的内置压缩机，不仅可以减少其产品的生命周期评估（LCA），同时也可支持全球客户实现其脱碳目标。

“贝尼卡隆工厂新建的制氢产能是蒸汽甲烷重组等传统‘灰色制氢’方法的一次重大转变，这些方法依赖化石燃料并且需要在厂外生产”，IFF Scent全球制造运营高级副总裁Jaime Gomezflores指出。“这是通过提供技术和扩大生产来减少未来运营排放的第一步。”

IFF贝尼卡隆工厂专注于香精原料制造。该工厂的地理位置非常适合绿色制氢，因为西班牙拥有丰富的自然资源和工业需求。IFF贝尼卡隆工厂的制氢设施采用太阳能电池板，用于50种关键IFF原料制造所需的加氢反应，例如Cashmeran（开司米酮）Kharismal（二氢茉莉酮酸甲酯）等。

通过转向绿色制氢，每年可减少2,000吨二氧化碳排放，帮助IFF实现其可持续发展目标，包括到2023年将直接排放（范围1和范围2）减少50%，间接排放（范围3）减少30%。IFF的更长期目标是其业务运营到2040年实现净零排放。

这一新生产设施是该公司与Iberdrola所签订10年可再生氢能源协议的一部分。IFF计划将这一行业的首个一体化绿色制氢装置打造成为该公司整个制造网络的创新蓝图。IFF向绿色氢的转型，是该公司支持可持续未来运营的众多举措之一。去年，IFF发布了该公司适用于织物护理且符合ECHA规范的生物可降解香料交付系统ENVIROCAP™，并宣布与Reservas Votorantim建立合作，推动在巴西最大私营大西洋雨林（Atlantic Forest）保护区开展可持续生物资源查勘。

依据《1995年私人证券诉讼改革法》的警示声明
本新闻稿包含联邦证券法律所定义的“前瞻性陈述”，包括《证券法》第27A条以及经修正的《1934年证券交易法》（下称“证券交易法”）第21E条。前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，往往包含“计划”、“预计”、“料将”、“旨在”、“相信”、“寻求”、“认为”、“将会”、“或将”、“目标”等词语或类似表达，以及这些词语的变通或否定形式。前瞻性陈述在性质上涉及具有不同程度不确定性的事项，例如有关新设施进展或性质的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日做出，并且我们没有义务更新前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

关于IFF
IFF（纽约证券交易所代码：IFF）通过科学、创造和用心实现快乐。作为全球香料、香精、食品原料、健康和生物科学领域的领先企业，我们提供开创性且可持续的创新，提升日用产品的品质，提高幸福感，取悦感官，升级人的体验。要了解更多详情，请访问iff.com，或关注我们的LinkedInInstagramFacebook频道。

©2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)。IFF和IFF徽标，以及所有带有™、℠或®符号的商标和服务标志都由IFF或其关联公司所有，另行注明者除外。保留所有权利。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体垂询：
Judith Gross
Media.request@iff.com

Industry:

International Flavors & Fragrances

NYSE:IFF
Release Versions
EnglishDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒体垂询：
Judith Gross
Media.request@iff.com

More News From International Flavors & Fragrances

IFF表彰塑造营养、健康与生物科学未来的杰出学者

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF (NYSE: IFF)近日宣布了IFF科学奖的获奖名单，Carles Lerín博士（西班牙巴塞罗那圣胡安德迪乌研究所）和Jan Maarten van Dijl教授（荷兰格罗宁根格罗宁根大学医学中心）因在人类健康、营养与抗菌研究领域的杰出贡献而获此殊荣。IFF科学奖旨在表彰在科学领域取得卓越成就的个人，重点关注食品、微生物组、营养、健康、生物催化与可持续发展方向。 IFF首席研发官Casper Vroemen表示：“突破性创新的蓬勃发展离不开合作。通过与世界级科学家和机构合作，我们加速开发可持续解决方案，以造福我们的客户以及所服务的社区。能表彰两位杰出研究者，我们深感荣幸——他们的开创性工作彰显了科学进步与全球合作的精神。” 2025年IFF科学奖获奖者如下： Carles Lerín博士 西班牙巴塞罗那圣胡安德迪乌研究所 维克大学-加泰罗尼亚中央大学(UVic-UCC)医学院 Lerín博士因在人类营养与健康领域的开创性研究而获此认可，其研究重点包括儿童与青少...

IFF与BASF宣布达成战略合作，共同推动下一代酶和聚合物创新

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF (NYSE: IFF)与全球最大化工企业之一、可持续产品创新领域的领导者BASF宣布达成战略合作，以加速IFF旗下Designed Enzymatic Biomaterials™技术平台的开发，并为织物、餐具和个人护理以及工业清洁应用打造下一代酶技术。 此次合作汇聚了两大行业领导者，双方秉持共同的愿景：开发高性能、可持续的解决方案，以满足不断变化的消费者和市场需求。通过整合IFF和BASF先进的化学能力以及生物技术和蛋白质工程领域的专业知识，此次合作旨在大规模推出突破性解决方案，从而提升清洁性能、改进个人护理配方、降低环境影响，并为迈向更可持续的未来提供支持。 IFF首席执行官Erik Fyrwald表示：“我们对与BASF的合作感到非常振奋，双方将共同挖掘酶和聚合物技术的新潜力。此次合作使我们能够开发以市场为导向的解决方案，为行业和环境创造可持续价值。” BASF执行董事会成员Michael Heinz表示：“此次合作对两家公司而言都是具有战略意义的重要一步。通...

IFF计划在印度孟买新建香水创意中心

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF (NYSE: IFF)宣布，计划在印度孟买新建一个香水创意中心。该中心选址于孟买波瓦伊(Powai)街区，地理位置优越，预计将于2026年上半年全面投入运营。随着印度香水市场有望保持稳定增长，这个全新创意中心将通过推出领先的香水创新成果，增强IFF赢得客户认可的能力。 IFF Scent总裁Ana Paula Teles de Mendonça表示：“孟买创意中心体现了IFF在全球最具活力市场之一践行创新与卓越的承诺。通过扩大在印度的业务布局，我们不仅能让IFF世界一流的香水研发能力更贴近当地消费者，还能加快联合打造优质解决方案的速度、更灵活地服务客户，同时为推动公司创新力与领导力的优秀人才赋能。” 这个新中心将使IFF跻身印度活跃市场格局的前沿。此次扩张将使公司在当地的办公面积增加一倍以上，达到3650平方米，极大地缩短与客户的距离，加快产品上市速度。这座现代化智能设施将容纳100多名员工，配备先进实验室、跨品类评估间，以及最先进的感官评估空间。凭借这些能力...
Back to Newsroom