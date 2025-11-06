IFF贝尼卡隆工厂探索现场绿色制氢设施，实现可持续的香精原料制造

西班牙贝尼卡隆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的香料、香精、食品原料和生物科学公司IFF（纽约证券交易所代码：IFF）宣布在该公司位于西班牙贝尼卡隆的香料研发和香精原料制造工厂安装了一套自然法制氢设施。Iberdrola（全世界最大的可再生能源生产企业之一）将成为首个为香精行业供应可再生电力的公司，以用于关键香精原来生产所需的加氢反应。为落实该公司为人类和地球做更多好事的承诺，该工厂的系统每年可使用可再生能源制造100吨清洁氢。该装置包含一套用于在现场存储氢的内置压缩机，不仅可以减少其产品的生命周期评估（LCA），同时也可支持全球客户实现其脱碳目标。

“贝尼卡隆工厂新建的制氢产能是蒸汽甲烷重组等传统‘灰色制氢’方法的一次重大转变，这些方法依赖化石燃料并且需要在厂外生产”，IFF Scent全球制造运营高级副总裁Jaime Gomezflores指出。“这是通过提供技术和扩大生产来减少未来运营排放的第一步。”

IFF贝尼卡隆工厂专注于香精原料制造。该工厂的地理位置非常适合绿色制氢，因为西班牙拥有丰富的自然资源和工业需求。IFF贝尼卡隆工厂的制氢设施采用太阳能电池板，用于50种关键IFF原料制造所需的加氢反应，例如Cashmeran（开司米酮）和Kharismal（二氢茉莉酮酸甲酯）等。

通过转向绿色制氢，每年可减少2,000吨二氧化碳排放，帮助IFF实现其可持续发展目标，包括到2023年将直接排放（范围1和范围2）减少50%，间接排放（范围3）减少30%。IFF的更长期目标是其业务运营到2040年实现净零排放。

这一新生产设施是该公司与Iberdrola所签订10年可再生氢能源协议的一部分。IFF计划将这一行业的首个一体化绿色制氢装置打造成为该公司整个制造网络的创新蓝图。IFF向绿色氢的转型，是该公司支持可持续未来运营的众多举措之一。去年，IFF发布了该公司适用于织物护理且符合ECHA规范的生物可降解香料交付系统ENVIROCAP™，并宣布与Reservas Votorantim建立合作，推动在巴西最大私营大西洋雨林（Atlantic Forest）保护区开展可持续生物资源查勘。

依据《1995年私人证券诉讼改革法》的警示声明

本新闻稿包含联邦证券法律所定义的“前瞻性陈述”，包括《证券法》第27A条以及经修正的《1934年证券交易法》（下称“证券交易法”）第21E条。前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，往往包含“计划”、“预计”、“料将”、“旨在”、“相信”、“寻求”、“认为”、“将会”、“或将”、“目标”等词语或类似表达，以及这些词语的变通或否定形式。前瞻性陈述在性质上涉及具有不同程度不确定性的事项，例如有关新设施进展或性质的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日做出，并且我们没有义务更新前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

关于IFF

IFF（纽约证券交易所代码：IFF）通过科学、创造和用心实现快乐。作为全球香料、香精、食品原料、健康和生物科学领域的领先企业，我们提供开创性且可持续的创新，提升日用产品的品质，提高幸福感，取悦感官，升级人的体验。要了解更多详情，请访问iff.com，或关注我们的LinkedIn、Instagram和Facebook频道。

©2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)。IFF和IFF徽标，以及所有带有™、℠或®符号的商标和服务标志都由IFF或其关联公司所有，另行注明者除外。保留所有权利。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。