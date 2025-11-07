La FIA collabore avec une grande université américaine pour examiner le rôle de l'IA dans la lutte contre les abus en ligne dans le sport

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), instance internationale régissant le sport automobile et fédérant les organisations mondiales de mobilité, a annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche historique avec l'université de Notre Dame, l'une des principales universités de recherche aux États-Unis. Soutenue par la fondation FIA, cette collaboration renforcera la réponse mondiale aux abus en ligne dans le sport grâce à la recherche et à l'innovation conjointes.

L'accord établit un cadre pour des projets de recherche collaboratifs entre la FIA et l'université de Notre Dame. Ceux-ci porteront sur les causes, l'impact et la prévention des abus en ligne dans le sport, dont le rôle émergent de l'intelligence artificielle (IA) dans la diffusion de contenus préjudiciables et l'élaboration de solutions potentielles. En outre, ils examineront les liens entre les abus en ligne et l'identité, ainsi que les expériences des athlètes, la santé mentale et la réponse réglementaire des fédérations sportives.

L'université de Notre Dame et United Against Online Abuse (UAOA) collaborent pour faire face au défi croissant que représente la violence en ligne dans le domaine du sport. À l'aide de solutions basées sur l'intelligence artificielle, d'enquêtes et de recherches sur les politiques, le projet permettra de suivre les tendances en matière de harcèlement et d'identifier les risques. Il propose également des ateliers sur la culture numérique et une « quête pour la civilité et la sécurité numériques » afin d'aider les jeunes à naviguer en toute sécurité sur Internet. Ensemble, ces initiatives visent à protéger les athlètes et à favoriser la création de communautés numériques plus sûres autour du sport.

Les conclusions de cette analyse seront intégrées à des documents de recherche, notamment le rapport UAOA Barometer, la principale étude annuelle sur les abus en ligne dans le domaine du sport, et contribueront à définir des considérations politiques pratiques visant à créer des espaces en ligne plus sûrs au sein de la communauté sportive internationale.

L'université de Notre Dame a également signé la charte de l'UAOA, devenant ainsi membre officiel de la coalition internationale et huitième établissement universitaire à soutenir la campagne de l'UAOA.

Il s'agit d'une étape importante dans le développement de la campagne UAOA de la FIA, qui représente sa première collaboration universitaire aux États-Unis. L'expansion de l'UAOA aux États-Unis est particulièrement remarquable compte tenu de la culture sportive profondément enracinée dans ce pays, où les grandes ligues telles que la NFL, la NBA et la MLB attirent des millions de fans et génèrent un engagement intense en ligne.

S'exprimant lors du salon SEMA au Las Vegas Convention Center, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA et fondateur de l'UAOA, a déclaré :

« Cette collaboration représente une avancée décisive dans notre mission de lutte contre les abus en ligne à tous les niveaux du sport. Je me réjouis de travailler avec l'université de Notre Dame, l'un des principaux instituts de recherche au monde, afin d'explorer des solutions innovantes basées sur l'intelligence artificielle et de développer des stratégies fondées sur des données probantes pour créer un environnement sportif plus sûr et plus inclusif pour tous. Notre objectif commun est de favoriser un environnement en ligne plus sûr et plus inclusif pour les athlètes, les équipes et les fans du monde entier. »

Le professeur Nitesh Chawla, directeur de l'initiative Data, AI, and Computing, directeur fondateur du Lucy Family Institute for Data & Society et titulaire de la chaire Frank M. Freimann d'informatique et d'ingénierie à l'université de Notre Dame, a déclaré :

« Étant donné que la menace des abus en ligne continue d'avoir un impact sur le monde du sport et même au-delà, cette collaboration nous permettra de mieux examiner les solutions possibles et la manière dont nous pouvons utiliser la technologie pour protéger nos espaces numériques. Je me réjouis de travailler avec United Against Online Abuse et de mener des recherches interdisciplinaires rigoureuses afin d'étudier à la fois les difficultés et les opportunités présentées par l'IA. »

Chawla, qui est également membre de l'Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), de l'Association of Computing Machinery (ACM), de l'American Association for the Advancement of Science (AAAS) et de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), est le chercheur principal du projet.

Cette collaboration renforce l'engagement commun des deux organisations à promouvoir le respect et l'appartenance dans le sport et ailleurs, et représente un soutien important à la campagne UAOA de la FIA de la part d'une institution universitaire de renommée et respectée dans le monde entier.

La campagne UAOA de la FIA est une coalition axée sur la recherche soutenue par la fondation FIA. Fondée en 2023, la campagne a connu une croissance rapide ces derniers mois et a récemment reçu le prestigieux prix Coalition for Peace de Peace and Sport en reconnaissance de ses efforts exemplaires à l'échelle mondiale pour mettre en place une campagne formidable qui entraîne des changements importants.

À ce jour, la coalition UAOA a reçu le soutien des gouvernements de la Grèce, de la France, de la Slovénie, de l’Albanie, de l’Australie, du Kenya, du Costa Rica, de la Namibie, du Rwanda, de la Géorgie et de la République du Paraguay, ainsi que d’organisations telles que l’Association des fédérations sportives internationales reconnues par le CIO (ARISF), qui représente un million d’athlètes, des fédérations sportives comme la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), qui organise plus de 50 championnats du monde, la Fédération internationale d’e-sport, ASETEK SimSports, la Fédération internationale de football américain, la Fondation Paris Basketball, la Fédération internationale des officiels du sport (IFSO), Peace and Sport Monaco, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, Clark Hill LLP, Arwen.AI, Signify et l’Université de la ville de Dublin.

FIN

À propos de la FIA

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) est l'instance dirigeante du sport automobile dans le monde et la fédération des organisations de mobilité à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui s'engage à promouvoir l'innovation et à défendre la sécurité, la durabilité et l'égalité dans le sport automobile et la mobilité.

Fondée en 1904 et implantée à Paris, Londres et Genève, la FIA regroupe 245 organisations membres sur les cinq continents, représentant des millions d'usagers de la route, de professionnels du sport automobile et de bénévoles. Elle élabore et applique des règlements pour le sport automobile, notamment pour les sept championnats du monde FIA, afin de garantir la sécurité et l'équité des compétitions internationales pour tous.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.