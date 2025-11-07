NJ Bio preenche lacuna na pesquisa translacional com a aquisição e integração de ativos de serviços da L2P®

PRINCETON, Nova Jersey--(BUSINESS WIRE)--A NJ Bio, Inc., uma importante provedora de serviços de pesquisa contratada e produção clínica com sede em Princeton, Nova Jersey, anunciou a aquisição de ativos e a integração completa dos serviços de pesquisa da L2P Research Labs®, expandindo ainda mais sua oferta de serviços e preenchendo a lacuna na pesquisa translacional.

Atualmente, é muito elevada a taxa de insucesso de moléculas biológicas que ultrapassam a fase 1 dos ensaios clínicos, e a única forma de vencer esse obstáculo é por meio da pesquisa translacional. A NJ Bio é uma empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento pré-clínico e clínico em estágios iniciais, concentrando-se principalmente em ADCs, bioconjugação, síntese personalizada, oligonucleotídeos e mRNAs. Contudo, havia uma lacuna na oferta de serviços de pesquisa translacional para os seus clientes. Com a aquisição de ativos e a integração dos serviços da L2P, a NJ Bio agora pode oferecer um conjunto abrangente de serviços de pesquisa pré-clínica e translacional em uma única estrutura, possibilitando a transição perfeita de programas desde a fase de prova de conceito até a etapa clínica. Esta estratégia favorece a tomada de decisões mais inteligentes fundamentadas em dados, acelera o tempo de desenvolvimento e aprimora os resultados clínicos, aumentando as possibilidades de êxito para os programas de fase 1 e subsequentes de seus clientes.

A L2P Research Labs® era amplamente reconhecida por seu suporte integrado nas áreas de pesquisa e desenvolvimento pré-clínico, especialmente no campo da pesquisa oncológica, bem como por seus serviços de apoio a solicitações de aprovação de novos medicamentos (IND). Com a incorporação desses serviços nas ofertas da NJ Bio, a L2P Research Labs® concluiu suas operações independentes e seu portfólio de serviços de pesquisa pré-clínica e translacional será agora oferecido exclusivamente pela NJ Bio.

A NJ Bio será capaz de disponibilizar agora recursos de pesquisa pré-clínica em oncologia e pesquisa translacional, como modelos de camundongos singênicos, PDX, ortotópicos e humanizados, bem como modelos de doença pulmonar intersticial (ILD) e imagens avançadas in vivo. Todos os serviços são executados em conformidade com as Boas Práticas de Laboratório (GLP), e a NJ Bio busca a acreditação AAALAC e a garantia OLAW para fortalecer ainda mais seus padrões de qualidade e conformidade.

Sobre a NJ Bio

A NJ Bio, Inc. é uma empresa líder em pesquisa terceirizada, com sede em Princeton, Nova Jersey, com unidades adicionais de química em Bristol, Pensilvânia e Mumbai, Índia, oferecendo serviços integrados de química e biologia para empresas dos setores de biotecnologia e farmacêutico. A equipe da NJ Bio possui ampla experiência em bioconjugação, química orgânica sintética, biofármacos derivados de proteínas, pesquisa translacional e produção em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (GMP), permitindo que os clientes recebam soluções personalizadas, capazes de acelerar seus programas de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Para saber mais sobre os nossos serviços, acesse www.njbio.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.