FIM Partners與Loomis Sayles宣布轉移全球新興市場股票投資團隊

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- FIM Partners今天宣布已與Loomis, Sayles & Company達成協議，收購其全球新興市場股票 (GEM) 投資團隊

GEM團隊與FIM簡介

GEM團隊在投資組合經理人兼全球新興市場股票主任Ashish Chugh的領導之下，本著以深度基本面研究為基礎的堅定投資理念，採用私募股權式的盡職調查和所有權方法。該團隊投資優質公司以及朝著優質公司方向轉型的公司，運用其獨家見解在新興市場中找出可創造長程價值的機會。該團隊採取積極主動、由下而上、不依賴基準指標的策略，建立堅定、集中、注重品質的投資組合，展現所有者應有的思維。

首屈一指的資產管理公司FIM Partners創立於2008年，全力鎖定新興和新領域市場 (frontier market)，代來自北美、歐洲、中東與亞洲的機構型客戶管理逾43億美元的資產。FIM掌握深度區域性專業知識、地方根基以及嚴謹的投資流程，在動態成長型市場中尋找永續長期投資機會的全球機構視該公司為可靠的合作夥伴。

「我們熱烈歡迎Ashish和整個GEM團隊加入FIM Partners。」FIM Partners執行長Hedi Ben Mlouka說，「他們採用嚴謹的研究密集型長程投資辦法，完美契合我們的理念與客戶以差異化方式進入新興市場的需求。這次擴張無異一座重大里程碑，可協助我們實現在新興市場提供優質主動式管理的承諾。」

「加入Loomis Sayles以來，Ashish和它的團隊採取真正具有差異性的策略，斬獲強勁的長期績效和風險調整後的回報。」Loomis Sayles執行長Kevin Charleston說，「FIM Partners全力專注於新興市場投資，並擁有可互補的私募股權平台，為GEM團隊進入下一個成長階段提供最佳據點。」

「我們由衷感謝Loomis Sayles的客戶與同仁這些年來投予的信任與合作。」即將成為FIM Partners新興市場股票投資長的Ashish Chugh表示，「對我們的業務來說，加入FIM是個很自然的結果，能夠讓我們更專注於透過差異化的私募股權投資新興市場方式，為客戶創造長期價值。」

過渡期間的客戶服務

FIM Partners和Loomis Sayles正合力進行將GEM的客戶帳戶以及所管理基金轉移至FIM Partners的工作，包括註冊地為盧森堡的UCITS基金（視監管核可而定）。Natixis Investment Managers將繼續分配基金直到轉移完成為止，轉移基金的詳情將在稍後對投資者公布。

這項協議的條款尚未公布。該交易預計將於2026年完成，視何時取得必要的監管許可而定。FIM Partners、Loomis Sayles和GEM團隊在過渡期間將致力確保為客戶和利害關係人順利完成過渡。在這個過程中，GEM團隊將繼續在Loomis Sayles的框架中運作，並得到該公司的全力支持。

關於FIM PARTNERS

成立於2008年的FIM Partners是一家專業資產管理公司，專門投資新興和新領域市場，旗下管理資產規模達43億美元*，類別涵蓋股票、固定收益及私募市場。FIM Partners本著嚴謹的研究密集型策略服務全球機構投資者，以期獲得長程永續回報。FIM Partners受杜拜金融服務管理局監管，並在美國證券交易委員會註冊為投資顧問，同時也是聯合國負責任投資原則的簽署方。

* 包含FIM Partners子公司的資產。

關於LOOMIS SAYLES

自1926年以來，Loomis, Sayles & Company一直致力滿足全球機構客戶和共同基金客戶的投資需求。該公司以業績為導向的投資人結合深厚的專有研究及風險分析做出知情、明智的決策。由投資組合經理、策略師、研究分析師及交易員組成的團隊通力合作，評估市場中的各類產業，跨傳統資產類別與另類投資領域尋找投資機會。Loomis Sayles擁有豐富的資源、遠見和靈活性，能夠在廣大和專精的市場中全面搜尋價值所在，進而為客戶帶來經風險調整後的豐厚報酬。這一深厚的傳統為Loomis Sayles贏得全球客戶的信賴與推崇，其管理資產規模已達4254億美元*（截至2025年9月30日）。

*計入Loomis, Sayles & Co., LP與Loomis Sayles Trust Company, LLC.（Loomis Sayles Trust Company的資產為520億美元）的資產。Loomis Sayles Trust Company是Loomis, Sayles & Company, L.P.全資擁有的子公司。

8580063.1.1

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。