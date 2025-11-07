IFF Benicarló lance une usine pionnière de production d’hydrogène vert sur site pour la fabrication durable d’ingrédients de parfumerie

BENICARLÓ, Espagne--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE : IFF), leader mondial dans le domaine des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires et des biosciences, a annoncé l’installation d’une usine de production d’hydrogène naturel dans son centre de recherche et développement sur les parfums et son usine de fabrication d’ingrédients de parfumerie à Benicarló, en Espagne. Le site s’est associé à Iberdrola, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’énergie renouvelable, pour devenir le premier de l’industrie des parfums à utiliser de l’électricité renouvelable pour les réactions d’hydrogénation utilisées dans la fabrication d’ingrédients clés pour parfums. Conformément à l’engagement de l’entreprise à Do More Good pour les personnes et la planète, le système du site peut produire 100 tonnes d’hydrogène propre par an à partir d’énergies renouvelables. Il comprend un compresseur intégré pour stocker l’hydrogène sur place, ce qui réduit l’analyse du cycle de vie (ACV) de ses produits et aide les clients du monde entier à atteindre leurs objectifs de décarbonisation.

« La nouvelle capacité de production d’hydrogène du site de Benicarló marque un changement majeur par rapport aux méthodes traditionnelles de production d’« hydrogène gris », telles que le reformage du méthane à la vapeur, qui reposent sur les combustibles fossiles et la production hors site », déclare Jaime Gomezflores, vice-président principal des opérations mondiales de fabrication chez IFF Scent. « Il s’agit d’une première étape vers la fourniture de technologies et l’expansion de la production afin de réduire les émissions opérationnelles à l’avenir. »

IFF Benicarló se consacre à la création d’ingrédients parfumés. La situation géographique du site est propice à la production d’hydrogène vert en raison des ressources naturelles abondantes et de la demande industrielle en Espagne. Alimentée par des panneaux solaires, l’installation de production d’hydrogène vert du site IFF de Benicarló est utilisée pour les réactions d’hydrogénation nécessaires à la création de plus de 50 ingrédients clés d’IFF, tels que le Cashmeran et le Kharismal.

Le passage à l’hydrogène vert permet d’éliminer 2 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an, aidant ainsi IFF à atteindre ses objectifs de durabilité, notamment la réduction de 50 % des émissions directes (type 1 et 2) et de 30 % des émissions indirectes (type 3) d’ici 2030. À plus long terme, IFF vise à atteindre la neutralité carbone dans ses activités d’ici 2040.

La nouvelle usine de production s’inscrit dans le cadre d’un accord de 10 ans avec Iberdrola portant sur l’énergie hydrogène renouvelable. IFF souhaite utiliser la première usine d’hydrogène vert intégrée de l’industrie comme modèle d’innovation pour l’ensemble de son réseau de production. La transition d’IFF vers l’hydrogène vert est l’une des nombreuses initiatives visant à soutenir ses activités pour un avenir durable. Au cours de l’année dernière, IFF a dévoilé son système de diffusion de parfum biodégradable et conforme à l’ECHA pour l’entretien des tissus, ENVIROCAP™, et a annoncé un partenariat avec Reservas Votorantim pour la bioprospection durable dans la plus grande réserve privée de la forêt atlantique du Brésil.

