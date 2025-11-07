FIM Partners e Loomis Sayles annunciano la transizione del team Global Emerging Market Equities

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--FIM Partners oggi ha annunciato di aver siglato un accordo con Loomis, Sayles & Company volto a rilevare il team responsabile degli investimenti Global Emerging Market Equities (GEM).

Panoramica sul team GEM e FIM

Guidato da Ashish Chugh, portfolio manager e direttore Global Emerging Market Equities, il team GEM attua una filosofia di investimenti in imprese in cui ha la massima fiducia – basata su una ricerca approfondita dei fondamentali e su un approccio di tipo private equity alla due diligence e alla gestione – investendo in aziende di alta qualità e in quelle impegnate in una trasformazione verso livelli superiori, sfruttando analisi proprietarie per individuare opportunità di creazione di valore a lungo termine in mercati emergenti.

