FIA kooperiert mit führender amerikanischer Universität, um die Rolle von KI bei der Bekämpfung von Online-Missbrauch im Sport zu untersuchen

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), der Welt-Dachverband des Motorsports und die globale Federation for Mobility Organisations haben heute eine bahnbrechende Forschungskooperation mit der Universität Notre Dame, einer führenden US-Forschungsuniversität, bekannt gegeben. Mit Unterstützung der FIA Foundation wird die Zusammenarbeit die globale Antwort auf Online-Missbrauch im Sport durch gemeinsame Forschung und Innovation stärken.

Die Vereinbarung legt einen Rahmen für gemeinsame Forschungsprojekte zwischen der FIA und der Universität Notre Dame fest. Diese werden sich auf die Ursachen, die Auswirkungen und die Prävention von Online-Missbrauch im Sport konzentrieren, einschließlich der aufkommenden Rolle der künstlichen Intelligenz (KI) sowohl bei der Verbreitung schädlicher Inhalte als auch bei der Entwicklung potenzieller Lösungen. Darüber hinaus werden sie untersuchen, wie sich Online-Missbrauch mit der Identität, neben Sportlererlebnissen, psychischer Gesundheit und der regulatorischen Reaktion der Sportverbände überschneidet.

Die Universität Notre Dame und UAOA (United Against Online Abuse) arbeiten zusammen, um der wachsenden Herausforderung des Online-Missbrauchs im Sport zu begegnen. Mithilfe von KI-gestützten Lösungen, neben Umfragen und Politikforschung wird das Projekt Belästigungstrends verfolgen und Risiken identifizieren. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts digitale Informatik-Workshops und eine „Digital Civility and Safety Quest” (digitale Zivilcourage- und Sicherheitssuche) eingeführt, um Jugendliche zu unterstützen, sicher durch Online-Räume zu navigieren. Zusammengenommen zielen diese Bemühungen darauf ab, Athleten zu schützen und sicherere digitale Sport-Communities zu fördern.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden zu Forschungsarbeiten beitragen, darunter der UAOA Barometer Bericht, die führende jährliche Studie zu Online-Missbrauch im Sport, die dazu beiträgt, praktische politische Überlegungen zur Schaffung sichererer Online-Räume in der globalen Sport-Community zu gestalten.

Darüber hinaus unterzeichnete die Universität Notre Dame die UAOA-Charta und machte sie zu einem offiziellen Mitglied der globalen Koalition und der achten akademischen Einrichtung, um die UAOA-Kampagne zu unterstützen.

Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Expansion der UAOA-Kampagne der FIA dar. Dabei handelt sich um ihre erste akademische Zusammenarbeit in den Vereinigten Staaten. Die Expansion der UAOA in die USA ist besonders bemerkenswert angesichts der tief verwurzelten Sportkultur des Landes, wobei Hauptligen, wie die NFL, NBA und MLB Millionen von Fans anziehen und ein intensives Online-Engagement erzeugen.

Bei seiner Rede im Rahmen der SEMA Show im Las Vegas Convention Center erklärte FIA President und UAOA-Gründer Mohammed Ben Sulayem:

„Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Entwicklungsschritt dar auf unserer Mission zur Bekämpfung von Online-Missbrauch auf allen Ebenen des Sports. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Universität Notre Dame, einem der welweit führenden Institute, um innovative, KI-gestützte Lösungen zu erkunden und evidenzbasierte Strategien zu entwickeln, um ein sichereres und inklusiveres Sportumfeld zu gewährleisten. Unser gemeinsames Ziel besteht darin, ein sichereres inklusives Online-Umfeld für Athleten, Teams und Fans weltweit zu schaffen.”

Professor Nitesh Chawla, Director of the Data, AI, and Computing Initiative, Founding Director of the Lucy Family Institute for Data & Society und Frank M. Freimann, Professor für Informatik und Ingenieur an der Universität Notre Dame, erklärten:

„ Da die Gefahr des Online-Missbrauchs weiterhin Auswirkungen auf die Sportwelt und darüber hinaus hat, wird uns diese Zusammenarbeit in die Lage versetzen, mögliche Lösungen besser zu untersuchen und in Erfahrung zu bringen, wie wir Technologie nutzen können, um unsere digitalen Räume zu schützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit United Against Online Abuse, um unter Anwendung strenger interdisziplinärer Forschung sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen zu erkunden, die die KI bietet.”

Professor Nitesh Chawla, der auch Mitglied der Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), Mitglied der Association of Computing Machinery (ACM), Mitglied der American Association for the Advancement of Science (AAAS) und des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ist, ist der Hauptforscher des Projekts.

Die Zusammenarbeit bekräftigt das gemeinsame Engagement der beiden Organisationen, um Respekt und Zugehörigkeit im Sport und darüber hinaus zu fördern und stellt eine starke Unterstützung der UAOA-Kampagne der FIA von einer weltweit führenden und global angesehen akademischen Institution dar.

Die UAOA-Kampagne der FIA ist eine forschungsgeleitete Koalition, die von der FIA Foundation unterstützt wird. Im Jahr 2023 gegründet, hat die Kampagne in den letzten Monaten ein schnelles Wachstum erlebt und wurde kürzlich mit dem „Peace and Sport’s prestigious Coalition for Peace" Preis in Anerkennung ihrer weltweit führenden Bemühungen ausgezeichnet, die eine beeindruckende Kampagne aufbauen, die bedeutungsvolle Veränderungen vorantreibt.

Bis heute hat die UAOA-Koalition Unterstützung von den Regierungen von Griechenland, Frankreich, Slowenien, Albanien, Australien, Kenia, Costa Rica, Namibia, Ruanda, Georgien und der Republik Paraguay erhalten, neben Organisationen wie der Association of IOC Recognised International Sports Federations (ARISF), die eine Million Athleten und Sportverbände vertritt, einschließlich der Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), die über 50 Weltmeisterschaften gewonnen hat, der International Esports Federation, ASETEK SimSports, der International Federation of American Football, der Paris Basketball Foundation, der International Federation for Sports Officials (IFSO), Peace and Sport Monaco, der UNESCO, des Europarats, Clark Hill LLP, Arwen.AI, Signify und der Dublin City University.

ENDE

Über die FIA

Die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ist der Dachverband des weltweiten Motorsports und die internationale Föderation globaler Mobilitätsorganisationen. Sie ist eine gemeinnützige Organisation, die bestrebt ist, Innovationen und die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Chancengeichheit im Motorsport sowie die Mobilität voranzutreiben.

Im Jahr 1904 mit Büros in Paris, London und Genf gegründet, vereint die FIA 245 Mitgliedsorganisationen auf allen fünf Kontinenten und vertritt Millionen von Verkehrsteilnehmern, Motorsport-Profis und Freiwilligen. Sie entwickelt Vorschriften für den Motorsport und und setzt sie durch, darunter sieben FIA World Championships, um zu gewährleisten, dass die internationalen Wettbewerbe sicher und fair für alle sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.