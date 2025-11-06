-

IFF貝尼卡爾洛工廠率先建成綠色製氫設施，協助永續香料原料生產

本地工廠為香料產業樹立新標桿

original 照片來源：IFF - IFF Benicarló

照片來源：IFF - IFF Benicarló

西班牙貝尼卡爾洛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF) 宣布，已在其位於西班牙貝尼卡爾洛的香料研發和香料原料生產工廠安裝了一套基於自然的製氫設施。該工廠與全球最大的可再生能源生產商之一Iberdrola合作，成為香料行業首家利用再生電力進行氫化反應，用於生產關鍵香料原料的企業。秉承公司「為人類和地球創造更多福祉」的承諾，該廠的系統每年可利用再生能源生產100噸清潔氫氣。該設施配備內建壓縮機，用於現場儲存氫氣，從而降低產品生命週期評估（LCA）成本，並協助全球客戶實現脫碳目標。

IFF Scent全球營運製造高級副總裁Jaime Gomezflores表示：「貝尼卡爾洛工廠新增的製氫能力，標誌著從傳統『灰氫』生產方法的重大轉變，此類方法如蒸汽甲烷重整技術，不僅依賴化石燃料，更需仰賴異地生產。這是我們未來提供技術並擴大生產規模，以降低營運排放的第一步。」

IFF貝尼卡爾洛工廠致力於香精原料的生產。西班牙豐富的自然資源和工業需求，使這一地理位置成為了綠色製氫的理想之選。IFF貝尼卡爾洛工廠的綠色製氫設施採用太陽能板供電，可用於生產氫化反應所需的50多種IFF關鍵原料，如開司米酮二氫茉莉酮酸甲酯

轉用綠色氫能每年可減少2,000噸的二氧化碳排放，助力IFF實現其永續發展目標——包括至2030年將直接排放（範疇1和範疇2）減少50%，間接排放（範疇3）減少30%。從長遠來看，IFF目標到2040年實現營運淨零排放。

這座新的生產設施是IFF與Iberdrola簽署的為期10年的可再生氫能協議的一部分。IFF計劃將業內首個一體化綠色氫能工廠作為藍圖，推動其整個製造網路創新。IFF向綠色氫能的轉型是其為促進永續未來營運所採取的眾多舉措之一。去年，IFF推出了符合歐洲化學品管理局（ECHA）標準的可生物降解的織物護理香氛輸送系統ENVIROCAP™，並宣布與巴西最大的私人大西洋森林保護區Reservas Votorantim合作，進行永續生物勘探。

《1995年私人證券訴訟改革法案》警示性聲明
本新聞稿包含美國聯邦證券法（包括《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條）所界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務、財務表現及財務狀況，通常包含「計劃」、「預期」、「預計」、「打算」、「相信」、「尋求」、「預見」、「將」、「可能」、「目標」等字詞及其類似表述、變體或否定形式。前瞻性陳述本質上涉及不同程度的不確定性事項，例如關於新設施的建造時間或性質的聲明。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至新聞稿發表之日的情況，除非法律要求，否則我們不承擔更新這些陳述的義務。

歡迎瞭解IFF
在IFF (NYSE: IFF)，我們透過科學、創造力和熱忱帶來愉悅體驗。身為香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者，我們推出具有開創性的永續創新成果，提升日常產品的品質，從而促進健康，愉悅感官，提升人類體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪：iff.com，並在LinkedInInstagramFacebook上關註我們。

©2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)版權所有。除非另有說明，IFF、IFF標誌以及所有標有™、℠或®的商標和服務標記均歸IFF或IFF的附屬公司所有。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯繫：
Judith Gross
Media.request@iff.com

Industry:

International Flavors & Fragrances

NYSE:IFF
Release Versions
EnglishDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒體聯繫：
Judith Gross
Media.request@iff.com

More News From International Flavors & Fragrances

IFF表揚塑造營養、健康與生物科學未來的傑出學者

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF)近日宣布了IFF科學獎的得獎名單，Carles Lerín博士（西班牙巴塞隆納聖胡安德迪烏研究所）和Jan Maarten van Dijl教授（荷蘭格羅寧根格羅寧根大學醫學中心）因在人類健康、營養與抗菌研究領域的傑出貢獻而獲此殊榮。IFF科學獎旨在表揚在科學領域取得卓越成就的個人，重點關注食品、微生物組、營養、健康、生物催化與永續發展方向。 IFF研發長Casper Vroemen表示：「突破性創新的蓬勃發展離不開合作。透過與世界一流科學家和機構合作，我們加快開發永續解決方案，以造福我們的客戶以及所服務的社群。能表揚兩位傑出研究者，我們深感榮幸——他們的開創性工作彰顯了科學進步與全球合作的精神。」 2025年IFF科學獎得獎者如下： Carles Lerín博士 西班牙巴塞隆納聖胡安德迪烏研究所 維克大學-加泰羅尼亞中央大學(UVic-UCC)醫學院 Lerín博士因在人類營養與健康領域的開創性研究而獲此肯定，其研究重點包括兒童與青少年肥胖...

IFF與BASF宣布達成策略性合作，共同推動下一代酶和聚合物創新

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF)與全球最大化工企業之一、永續產品創新領域的領導者BASF宣布達成策略性合作，以加快IFF旗下Designed Enzymatic Biomaterials™技術平台的開發，並為織物、餐具和個人護理以及工業潔淨應用打造下一代酶技術。 此次合作匯聚了兩大業界領導者，雙方秉持共同的願景：開發高效能、永續的解決方案，以滿足不斷變化的消費者和市場需求。透過整合IFF和BASF先進的化學能力以及生物科技和蛋白質工程領域的專業知識，此次合作旨在大規模推出突破性解決方案，從而提升潔淨效能、改進個人護理配方、降低環境影響，並為邁向更永續的未來提供支援。 IFF執行長Erik Fyrwald表示：「我們對與BASF的合作感到振奮不已，雙方將共同發掘酶和聚合物技術的新潛力。此次合作使我們能夠開發以市場為導向的解決方案，為產業和環境創造永續價值。」 BASF執行董事會成員Michael Heinz表示：「此次合作對兩家公司而言都是具有策略意義的重要一步。透過整合雙方...

IFF計畫在印度孟買新建香水創意中心

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF)宣布，計畫在印度孟買新建一個香水創意中心。該中心選址於孟買的Powai街區，地理位置優越，可望於2026年上半年全面運行。隨著印度香水市場可望保持穩定成長，這個全新創意中心將透過推出首屈一指的香水創新成果，提升IFF贏得客戶肯定的能力。 IFF Scent總裁Ana Paula Teles de Mendonça表示：「孟買創意中心體現了IFF在全球最具活力市場之一踐行創新與卓越的承諾。透過擴大在印度的業務布局，我們不僅能讓IFF世界一流的香水研發能力更貼近當地消費者，還能加快共同打造優質解決方案的速度、更靈活地服務客戶，同時為推動公司創新力與領導力的優秀人才賦能。」 這個新中心將使IFF躋身印度活躍市場格局的尖端。此次擴張將使公司在當地的辦公面積增加一倍以上，達到3650平方公尺，極大地縮短與客戶的距離，加快產品上市速度。這座現代化智慧設施將容納100多名員工，配備先進實驗室、跨品類評估間，以及最先進的感官評估空間。憑藉這些能力，IFF...
Back to Newsroom