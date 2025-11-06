IFF貝尼卡爾洛工廠率先建成綠色製氫設施，協助永續香料原料生產

西班牙貝尼卡爾洛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF) 宣布，已在其位於西班牙貝尼卡爾洛的香料研發和香料原料生產工廠安裝了一套基於自然的製氫設施。該工廠與全球最大的可再生能源生產商之一Iberdrola合作，成為香料行業首家利用再生電力進行氫化反應，用於生產關鍵香料原料的企業。秉承公司「為人類和地球創造更多福祉」的承諾，該廠的系統每年可利用再生能源生產100噸清潔氫氣。該設施配備內建壓縮機，用於現場儲存氫氣，從而降低產品生命週期評估（LCA）成本，並協助全球客戶實現脫碳目標。

IFF Scent全球營運製造高級副總裁Jaime Gomezflores表示：「貝尼卡爾洛工廠新增的製氫能力，標誌著從傳統『灰氫』生產方法的重大轉變，此類方法如蒸汽甲烷重整技術，不僅依賴化石燃料，更需仰賴異地生產。這是我們未來提供技術並擴大生產規模，以降低營運排放的第一步。」

IFF貝尼卡爾洛工廠致力於香精原料的生產。西班牙豐富的自然資源和工業需求，使這一地理位置成為了綠色製氫的理想之選。IFF貝尼卡爾洛工廠的綠色製氫設施採用太陽能板供電，可用於生產氫化反應所需的50多種IFF關鍵原料，如開司米酮和二氫茉莉酮酸甲酯。

轉用綠色氫能每年可減少2,000噸的二氧化碳排放，助力IFF實現其永續發展目標——包括至2030年將直接排放（範疇1和範疇2）減少50%，間接排放（範疇3）減少30%。從長遠來看，IFF目標到2040年實現營運淨零排放。

這座新的生產設施是IFF與Iberdrola簽署的為期10年的可再生氫能協議的一部分。IFF計劃將業內首個一體化綠色氫能工廠作為藍圖，推動其整個製造網路創新。IFF向綠色氫能的轉型是其為促進永續未來營運所採取的眾多舉措之一。去年，IFF推出了符合歐洲化學品管理局（ECHA）標準的可生物降解的織物護理香氛輸送系統ENVIROCAP™，並宣布與巴西最大的私人大西洋森林保護區Reservas Votorantim合作，進行永續生物勘探。

