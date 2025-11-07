FIM Partners en Loomis Sayles kondigen de overgang aan van het Global Emerging Market Equities-team
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--FIM Partners heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten met Loomis, Sayles & Company voor de overname van het Global Emerging Market Equities (GEM)-beleggingsteam.
Overzicht van het GEM-team en FIM
Onder leiding van Ashish Chugh, portfoliobeheerder en hoofd Global Emerging Market Equities, hanteert het GEM-team een beleggingsfilosofie gebaseerd op sterke overtuigingen, verankerd in diepgaand fundamenteel onderzoek en een private equity-achtige benadering ten aanzien van zorgvuldigheid en eigenaarschap. Het team investeert in hoogwaardige bedrijven en bedrijven die de overgang maken naar een hogere kwaliteit, en maakt daarbij gebruik van eigen inzichten om kansen voor waardecreatie op de lange termijn in opkomende markten te identificeren.
