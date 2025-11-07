Palantir y Valoriza se asocian para acelerar la transformación impulsada por la inteligencia artificial en los servicios medioambientales de Valoriza

DENVER y MADRID--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), proveedor líder de sistemas de inteligencia artificial y sistemas operativos empresariales, y Valoriza, una de las principales empresas de servicios medioambientales de España, acaban de anunciar una alianza que permitirá a Valoriza impulsar sus operaciones avanzadas de gestión de residuos y servicios urbanos mediante el software AIP de Palantir.

Valoriza se encuentra a la vanguardia de la gestión medioambiental urbana y ofrece soluciones innovadoras de recogida de residuos a municipios de toda España. Está reconocida por su claro compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa, a través de tecnologías punteras para mejorar la experiencia de los espacios urbanos de millones de ciudadanos.

Con esta alianza, Valoriza aprovechará la plataforma Foundry de Palantir para optimizar su forma de gestionar residuos y servicios urbanos. Al unificar casi en tiempo real datos procedentes de fuentes tanto estructuradas como no estructuradas, contenedores de residuos habilitados para el IoT, flotas de vehículos, infraestructura urbana y su plantilla, entre otros, Valoriza intentará mejorar la eficiencia en cuanto a rutas, reducción de emisiones y mejora de la calidad del servicio que presta a las comunidades.

Esta colaboración con Palantir impulsará la transformación digital de Valoriza, posibilitando que la empresa integre sus datos operativos en una única plataforma práctica para mejorar así la toma de decisiones basada en datos. Gracias a la inteligencia artificial y la seguridad de datos de nivel empresarial de Palantir, Valoriza podrá implementar nuevos servicios digitales a gran escala, simplificar operaciones complejas heredadas, y apoyar a los municipios en su camino hacia la creación de entornos urbanos más inteligentes y sostenibles.

«Al asociarnos con Palantir, podemos dar un gran salto en cuanto a la eficiencia y sostenibilidad de nuestros servicios urbanos», afirmó Ramón Torres, director de comunicación de Valoriza. «Gracias a la IA y las plataformas de datos de Palantir, podremos ofrecer un mejor servicio a nuestras ciudades y establecer nuevos estándares de gestión medioambiental».

«Nos congratula asociarnos con Valoriza para generar un impacto real en la vida cotidiana de millones de personas», afirmó Miguel Cirigliano, ejecutivo de desarrollo empresarial de Palantir España. «Combinando la experiencia en gestión urbana de Valoriza con las soluciones de inteligencia artificial y datos de Palantir, haremos que las ciudades de España sean más inteligentes, seguras y sostenibles. Esta colaboración es un claro ejemplo de cómo las decisiones basadas en datos pueden transformar los servicios esenciales y la vida urbana».

Acerca de Palantir Technologies Inc.

Foundational software of tomorrow. Delivered today. Más información en https://www.palantir.com.

Acerca de Valoriza Servicios Medioambientales S. A.

Valoriza es un proveedor español líder en servicios medioambientales y especializado en servicios urbanos, gestión de residuos, gestión de puntos limpios y servicios de limpieza industrial. Para obtener más información, visite www.valorizasm.com.

