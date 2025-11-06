CWAN berichtet, dass nun über 800 KI-Agenten für den Einsatz bei Kundenvermögen im Wert von 10 Billionen US-Dollar verfügbar sind

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & LONDON & HONGKONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfassendste Technologieplattform für das Investmentmanagement, gab heute die weltweite Einführung von CWAN GenAI bekannt, einer neu eingeführten, integrierten generativen KI-Plattform, die zur Transformation des Investmentmanagements, des Risikomanagements, der Berichterstattung und der Abläufe bei institutionellen Vermögenswerten in Höhe von über 10 Billionen US-Dollar eingesetzt werden kann.

Was CWAN GenAI von den zahlreichen experimentellen KI-Tools auf dem Markt unterscheidet, ist seine produktionsreife Integration. Im Gegensatz zu Copiloten oder Chat-Tools, die auf Legacy-Systemen aufsetzen, ist CWAN GenAI vollständig integriert und wird auf der Front-to-Back-Plattform von CWAN produktiv eingesetzt. Dies ermöglicht es Kunden, bei ihren Anlageaktivitäten mit KI als Kooperationspartner zusammenzuarbeiten. Die Plattform unterstützt derzeit über 800 KI-Agenten, die von CWAN-Kunden und internen Teams erstellt wurden, sowie 20 hochqualifizierte domänenspezifische Agenten. Diese Agenten arbeiten mit Anlageexperten zusammen, automatisieren datenintensive Aufgaben und ergänzen das menschliche Fachwissen in den Bereichen Abstimmung, Berichterstattung, Portfolioanalyse und Kundenkommunikation.

„Wir erleben derzeit die größte operative Transformation im Investmentmanagement seit Einführung des elektronischen Handels“, erklärte Sandeep Sahai, CEO von CWAN. „Während die Branche über das Potenzial der KI diskutiert, arbeiten unsere Kunden bereits mit autonomer Intelligenz, die an einem Tag mehr Daten verarbeitet als herkömmliche Systeme in mehreren Monaten. Es geht darum, die Funktionsweise institutioneller Anlageaktivitäten in Echtzeit grundlegend neu zu konzipieren.“

„Die Branche hat auf eine KI gewartet, die mit der Komplexität und dem Umfang institutioneller Abläufe umgehen kann“, erklärte Souvik Das, Chief Technology Officer bei CWAN. „Wir haben KI-Agenten entwickelt, die täglich Millionen von Aufgaben autonom ausführen können und dabei die von Institutionen geforderte Präzision und Überprüfbarkeit gewährleisten. Unsere Plattform optimiert die betriebliche Effizienz, beschleunigt die Entscheidungsfindung und gibt Institutionen das Vertrauen, KI in Investitionsportfolios auf Unternehmensebene einzusetzen."

„Die auf AWS basierende agentenbasierte Workflow-Architektur von CWAN zeigt, wie moderne Anlageplattformen skaliert werden können, ohne dabei Abstriche bei den Sicherheits- und Compliance-Standards für institutionelle Kunden zu machen“, erklärte Brian Cassin, Capital Markets Leader bei AWS. „Durch die Ermöglichung von Echtzeit-Datenverarbeitung, Modellorchestrierung mit geringer Latenz und verschlüsselter Modellausführung auf institutioneller Ebene kann CWAN seine Datenzyklen verkürzen (von 30 Tagen auf 24 Stunden), sodass seine erweiterte Kundenbasis Probleme schnell und sicher erkennen und Entscheidungen treffen kann.“

KI, die die Branche bereits verändert

Der Beweis liegt in den Leistungskennzahlen, die sich aus dem Kundenstamm von CWAN ergeben, wo CWAN GenAI messbare Leistungsverbesserungen erzielt:

90 % weniger manueller Aufwand für die Abstimmung

80 % schnellere Erstellung von Regulierungs- und Buchhaltungsberichten

50 % schnellere Finanzabschlusszyklen

Wie Finanzfachleute CWAN GenAI einsetzen

Vermögensverwalter nutzen CWAN GenAI, um Abweichungsanalysen, Gebührenberechnungen und Performance-Attributionen zu automatisieren. Dadurch können sie Bücher schneller abschließen und fehlerfreie, revisionsfähige Berichte noch am selben Tag an Aufsichtsbehörden und Kunden übermitteln, sobald Probleme auftreten. Dies stärkt das Vertrauen und verringert das Risiko von Korrekturen.

Risikoanalysten nutzen CWAN GenAI, um kontinuierlich das Konzentrations- und Kontrahentenrisiko in allen Portfolios zu überprüfen, täglich Stresstests für alle Anlageklassen durchzuführen und aufkommende Risiken frühzeitig zu erkennen, sodass CIOs und Risikokomitees handeln können, bevor Marktschocks sich auf die Bilanzen auswirken.

Operative Teams setzen CWAN GenAI für die autonome Handelsabwicklung, das Echtzeit-Cash-Management und die Ausnahmebehandlung ein, wodurch 90 % der operativen Probleme ohne menschliches Eingreifen gelöst werden.

Operative Intelligenz in der Praxis

CWAN GenAI fungiert als rund um die Uhr verfügbare eingebettete Betriebsebene innerhalb seiner einheitlichen Plattform, die Buchhaltung, Handel, Compliance, Performance und Berichterstattung umfasst, wo seine KI-Agenten bereitstehen, um präzise und transparent zu agieren. Bei der Bereitstellung durch Kunden bietet die CWAN-Plattform folgende Möglichkeiten:

Portfolios eigenständig abstimmen und täglich Milliarden von Datenpunkten analysieren.

Erzeugen von revisionsfähigen Berichten auf Abruf über Abfragen in natürlicher Sprache.

Beantwortung komplexer Portfoliofragen in Echtzeit unter Verwendung von Live-Buchhaltungs- und Handelsdaten.

Planung von Workflow-Automatisierungen, die sich durch Feedback und Lernen kontinuierlich verbessern.

Die technologische Grundlage, die diese Ergebnisse ermöglicht, spiegelt eine strategische Partnerschaft mit führenden Anbietern von Cloud-Infrastrukturen wie AWS wider, deren robuste Plattform CWAN GenAI mit Echtzeit-Datenverarbeitung, Modellorchestrierung mit geringer Latenz und verschlüsselter Modellausführung unterstützt und so sowohl Leistung als auch Compliance in großem Maßstab gewährleistet.

„Die Kombination aus Geschwindigkeit, Genauigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit von CWAN GenAI – unterstützt durch die Rechenleistung und Governance-Frameworks von AWS – ermöglicht es globalen Finanzinstituten, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und gleichzeitig die strengen regulatorischen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen“, fügte Cassin, AWS Capital Markets Leader, hinzu.

Der umfassende Ansatz von CWAN löst die wachsenden Herausforderungen der Branche für institutionelle Anleger, die unter dem Druck steigender Datenmengen, strengerer Vorschriften und unerbittlicher operativer Belastungen stehen. Während die meisten Wettbewerber noch Pilotprojekte testen, wird CWAN bereits weltweit eingesetzt, wodurch wöchentlich Tausende von Stunden eingespart werden. Dies ermöglicht Unternehmen die Umstellung von reaktiven Abläufen auf Echtzeit-Informationen, sodass sie sofort auf Marktbewegungen, regulatorische Herausforderungen und Kundenbedürfnisse reagieren können.

Über CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von CCWAN Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. CWAN betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 10 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

