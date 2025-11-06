IonQ und Schweizer Konsortium starten erstes stadtweites dediziertes Quantennetzwerk in Genf

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), das weltweit führende Quantenunternehmen, hat in Zusammenarbeit mit renommierten Schweizer Partnern erfolgreich ein stadtweites Quantennetzwerk in Genf, Schweiz, eingerichtet. Dieses Konsortium aus weltweit führenden akademischen Einrichtungen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen wird die Forschung, Zusammenarbeit und Innovation im Bereich der Quanten-Cybersicherheit und -Kommunikation vorantreiben. Die neue Infrastruktur mit dem Namen Geneva Quantum Network (GQN) ist das erste dedizierte Quantennetzwerk des Landes, das wichtige Institutionen in der gesamten Region miteinander verbindet.

„Unsere Beteiligung am GQN zusammen mit weltweit renommierten Unternehmen wie Rolex und führenden Forschungseinrichtungen wie dem CERN unterstreicht unsere IP und unsere Vorreiterrolle im Bereich der Quanten-Cybersicherheit und -Kommunikation“, erklärte Niccolo de Masi, Vorsitzender und CEO von IonQ. „IonQ nutzt die vorhandene Glasfaserinfrastruktur, um Partner in der gesamten Region Genf miteinander zu verbinden. Unsere Partnerschaft mit führenden Universitäten, Regierungsstellen und Branchenakteuren in Genf ermöglicht reale Quantenkommunikation, beschleunigt die Forschung und baut das Ökosystem von IonQ in weiten Bereichen der Wirtschaft auf."

Die Initiative vereint die Universität Genf (UNIGE), CERN, Rolex SA, die Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) und das kantonale Amt für Informationssysteme und digitale Technologie (OCSIN). IonQ nutzte Hunderte Kilometer bestehender Glasfaserinfrastruktur, um die Partner in der Region Genf miteinander zu verbinden.

Das GQN wird die Verteilung hochpräziser Zeitsignale ermöglichen, die für die Kommunikation und grundlegende Zeitmessung von entscheidender Bedeutung sind, und zwar mithilfe der am CERN entwickelten White Rabbit-Synchronisationssysteme. Rolex stellt hochpräzise Zeitsignale bereit, die von seiner optischen Rubidium-Atomuhr der neuesten Generation generiert werden. HEPIA wird einen verteilten Temperatursensor entlang der Netzwerkfasern installieren, dessen hohe räumliche Auflösung durch Einzelphotonen-Detektoren ermöglicht wird.

Die Netzwerkarchitektur basiert auf den Quantenschlüsselverteilungs- (QKD) und Quantendetektionssystemen von IDQ, die über das OCSIN-Glasfaser-Backbone verteilt sind. In ersten Experimenten werden verschränkte Photonen zwischen der UNIGE, dem CERN und der HEPIA verteilt, um die Übertragung von Quanteninformationen über Entfernungen hinweg zu untersuchen.

Durch die Vernetzung von Akteuren aus Wissenschaft, Regierung und Industrie treibt IonQ seine Strategie voran, Quantencomputing, Netzwerke und Sensorik zu integrieren, um weltweit eine skalierbare Quanteninfrastruktur aufzubauen. Das GQN baut auf der jüngsten Ankündigung von IonQ auf, Italien durch seine Q-Allianz mit der italienischen Regierung zu einem Quanten-Hub zu machen, Oxford zum EMEA-Hauptsitz von IonQ zu ernennen und zum wichtigsten Quantenpartner für das Nationale Quanten-Kompetenzzentrum Koreas ernannt zu werden.

Über IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist das weltweit führende Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt anbietet. Die neueste Generation der Quantencomputer von IonQ, IonQ Tempo und IonQ Forte Enterprise, sind die aktuellsten hochmodernen Systeme, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca und NVIDIA dabei unterstützen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen. Das Unternehmen erreichte eine Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,99 % und stellte damit im Jahr 2025 einen Weltrekord in der Quantencomputerleistung auf.

Das Unternehmen beschleunigt seine Technologie-Roadmap und beabsichtigt, bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt zu bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. Die Fortschritte von IonQ im Bereich der Quantennetzwerke positionieren das Unternehmen als führend beim Aufbau des Quanteninternets.

IonQ unterhält Niederlassungen in Maryland, Washington, Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Großbritannien, Toronto, Südkorea, Schweden und der Schweiz. Die innovative Technologie und das rasante Wachstum des Unternehmens wurden in den Listen „Fortune Future 50“, „Newsweek’s 2025 Excellence Index 1000“ und „Forbes’ 2025 Most Successful Mid-Cap Companies“ gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputer zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen können Sie diese Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie „anstehend“, „freuen sich auf“, „beschleunigen“, „erwarten“, „erwarten“, „vorschlagen“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „sollte“, „könnte“, „würde“, „kann“, „wird“, „vorhersagen“, „zuversichtlich“ und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren Erwartungen und Vorhersagen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren und einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen unterliegen, die sich als unzutreffend erweisen können. Jede dieser Annahmen könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, unter anderem, derjenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren” in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q für die am 31. März 2025, 30. Juni 2025 und 30. September 2025 endenden Quartale, die bei der SEC eingereicht wurden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen oder die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft zu bewerten oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

