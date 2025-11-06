Macrobond scelta da T. Rowe Price per supportare i flussi di lavoro in costante evoluzione in ambito di ricerca e investimenti
LONDRA e BALTIMORA--(BUSINESS WIRE)--Macrobond, la piattaforma globale per i dati macroeconomici e finanziari, è stata scelta da T. Rowe Price per supportare la continua evoluzione dei suoi flussi di lavoro della ricerca cross-asset e delle strategie sistematiche.
Mentre le istituzioni finanziarie cercano di rafforzare i processi decisionali basati sui dati, la necessità di tecnologia scalabile e le piattaforme integrate non sono mai state così importanti. La decisione di T. Rowe Price di implementare Macrobond riflette un impegno più ampio a migliorare i flussi di lavoro della ricerca con soluzioni moderne e flessibili realizzate per il ritmo e la complessità dell'attuale scenario degli investimenti.
Rispondere alle esigenze di un ambiente dinamico
La capacità di integrare set di dati complessi, semplificare l'analisi e supportare l'automazione sono stati elementi essenziali nel processo di selezione.
