Macrobond scelta da T. Rowe Price per supportare i flussi di lavoro in costante evoluzione in ambito di ricerca e investimenti

LONDRA e BALTIMORA--(BUSINESS WIRE)--Macrobond, la piattaforma globale per i dati macroeconomici e finanziari, è stata scelta da T. Rowe Price per supportare la continua evoluzione dei suoi flussi di lavoro della ricerca cross-asset e delle strategie sistematiche.

Mentre le istituzioni finanziarie cercano di rafforzare i processi decisionali basati sui dati, la necessità di tecnologia scalabile e le piattaforme integrate non sono mai state così importanti. La decisione di T. Rowe Price di implementare Macrobond riflette un impegno più ampio a migliorare i flussi di lavoro della ricerca con soluzioni moderne e flessibili realizzate per il ritmo e la complessità dell'attuale scenario degli investimenti.

Rispondere alle esigenze di un ambiente dinamico

La capacità di integrare set di dati complessi, semplificare l'analisi e supportare l'automazione sono stati elementi essenziali nel processo di selezione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.