Macrobond scelta da T. Rowe Price per supportare i flussi di lavoro in costante evoluzione in ambito di ricerca e investimenti

LONDRA e BALTIMORA--(BUSINESS WIRE)--Macrobond, la piattaforma globale per i dati macroeconomici e finanziari, è stata scelta da T. Rowe Price per supportare la continua evoluzione dei suoi flussi di lavoro della ricerca cross-asset e delle strategie sistematiche.

Mentre le istituzioni finanziarie cercano di rafforzare i processi decisionali basati sui dati, la necessità di tecnologia scalabile e le piattaforme integrate non sono mai state così importanti. La decisione di T. Rowe Price di implementare Macrobond riflette un impegno più ampio a migliorare i flussi di lavoro della ricerca con soluzioni moderne e flessibili realizzate per il ritmo e la complessità dell'attuale scenario degli investimenti.

Rispondere alle esigenze di un ambiente dinamico
La capacità di integrare set di dati complessi, semplificare l'analisi e supportare l'automazione sono stati elementi essenziali nel processo di selezione.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Macrobond, il fornitore leader di dati finanziari e analisi economiche e finanziarie globali, ha annunciato oggi un'integrazione strategica con FactSet, una piattaforma digitale globale e un fornitore di soluzioni aziendali. Questa collaborazione offre agli utenti di Macrobond l'accesso diretto ai vasti set di dati azionari ed ETF di FactSet, compresi dati fondamentali, stime di consenso, aggregati di mercato, prezzi azionari e rendimenti, all'interno della piattaforma...
