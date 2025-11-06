-

IonQ y un consorcio suizo implementan la primera red cuántica para toda la ciudad en Ginebra

Se trata de una iniciativa público privada sin precedentes que abarca al CERN, Rolex SA, el Gobierno suizo y diversas instituciones académicas

Despliegan una infraestructura cuántica de primer nivel para sustentar la investigación, la colaboración y la conciencia sobre la importancia de la tecnología cuántica

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la empresa cuántica líder en el mundo, en colaboración con destacados socios suizos, ha implementado con éxito una red cuántica en toda la ciudad de Ginebra, Suiza. Este consorcio de instituciones académicas, empresariales y públicas de primer nivel promoverá la investigación, la colaboración y la innovación en materia de ciberseguridad y comunicaciones cuánticas. Esta nueva infraestructura, denominada Geneva Quantum Network (GQN), es la primera red cuántica específica del país que conecta las principales instituciones de la región.

Nuestra participación en la GQN con las empresas de renombre mundial como Rolex y los líderes en investigación como el CERN, destaca el valor de nuestra propiedad intelectual y nuestro liderazgo pionero en ciberseguridad y comunicaciones cuánticas", afirmó Niccolo de Masi, presidente y director general de IonQ.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

