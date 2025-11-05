Nissan et Infobip a amélioré l’engagement de 200 % grâce à une campagne WhatsApp basée sur l’IA

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Nissan a redéfini l’engagement client en s’associant à la plateforme mondiale de communications cloud Infobip pour lancer une campagne d’IA agentique unique en son genre. Nissan Arabie saoudite (KSA) a tiré parti de la nouvelle fonctionnalité Conversational AI Gamification d’Infobip, un ensemble d’outils basés sur l’IA qui permet de vivre des expériences ludiques et immersives sur tous les canaux de messagerie. Cette campagne marketing a utilisé la fonctionnalité Vocalize d’Infobip, un jeu vocal basé sur l’IA dans lequel les utilisateurs s’affrontaient pour gagner une Nissan Magnite neuve. Les participants utilisaient leur voix pour faire correspondre une forme d’onde audio au contour d’une voiture, directement dans WhatsApp. Cette approche innovante a transformé la génération de prospects en une compétition engageante, stimulant la participation des utilisateurs et l’interaction avec la marque.

Pour Nissan KSA, cette campagne a renforcé la notoriété de la marque, augmenté le temps d’engagement, simplifié l’acquisition de prospects et renforcé l’affinité avec la marque. Ce format innovant a également fourni un canal d’acquisition rentable grâce à des parcours basés sur le chat. La campagne a obtenu des résultats remarquables : une augmentation de 200 % de l’engagement par session, un taux de conversion de 68 % des utilisateurs ayant atteint la phase de compétition, plus de 3 400 sessions de chatbot et 1 000 nouveaux profils d’utilisateurs créés en 5 jours.

Ervin Jagatić, directeur de la division IA et des produits chez Infobip, déclare : « La gamification conversationnelle basée sur l’IA transforme la manière dont les marques peuvent entrer en contact avec leur public. En combinant l’IA, la technologie vocale et la gamification, nous permettons à des entreprises mondiales comme Nissan de créer des expériences engageantes qui favorisent les connexions, capturent des données utilisateur précieuses et améliorent l’expérience client. »

Karma Al-Ajlani, directrice générale adjointe chargée de l’expérience client chez Nissan Arabie saoudite, déclare : « Notre objectif était de renforcer la notoriété de Magnite et de rester dans les esprits. Notre partenariat avec Infobip sur ce jeu vocal WhatsApp pionnier basé sur l’IA a transformé l’engagement des clients en le rendant amusant, interactif et gratifiant. Cela démontre l’engagement de Nissan Arabie saoudite en faveur de l’innovation et d’une expérience client supérieure. »

La gamification conversationnelle basée sur l’IA comprend deux fonctionnalités clés. Vocalize, un jeu vocal basé sur l’IA dans lequel les utilisateurs font correspondre leur audio à des motifs ou des formes spécifiques, et Augmentation, qui offre une transition transparente du chat vers des environnements numériques immersifs via les caméras des smartphones.

Le succès de la campagne Nissan KSA souligne la position d’Infobip en tant que leader dans le domaine des expériences conversationnelles et de l’innovation en matière d’IA dans l’engagement marketing. En permettant aux marques de créer ces campagnes interactives uniques, Infobip aide ses clients à être à la pointe de la transformation numérique et de l’engagement client.

Pour plus d’informations sur Infobip : https://www.infobip.com/

