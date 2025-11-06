-

CWAN annuncia oltre 800 agenti AI ora disponibili per l'impiego su 10 trilioni di dollari di asset dei clienti

Le istituzioni globali distribuiscono agenti CWAN GenAI in grado di gestire milioni di attività quotidiane in ambito di riconciliazione, rendicontazione e gestione di portafogli

With CWAN GenAI, intelligence is built into every decision.

BOISE, Idaho, CHICAGO, NEW YORK, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato l'impiego globale di CWAN GenAI, una piattaforma di AI generativa integrata, lanciata di recente che può essere impiegata per trasformare la gestione degli investimenti, la gestione del rischio, la rendicontazione e le operazioni in oltre 10 trilioni di dollari in asset istituzionali.

Ciò che distingue CWAN GenAI dagli strumenti sperimentali di AI che invadono il mercato è la sua integrazione pronta per la produzione. A differenza dei copiloti o dei chat tool aggiunti ai sistemi esistenti, CWAN GenAI è totalmente integrata e impiegata in produzione sulla piattaforma completa di CWAN, consentendo ai clienti di lavorare assieme all'AI come partner collaborativi nelle loro operazioni di investimento.

