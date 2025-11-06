CWAN meldt dat er nu meer dan 800 AI-agents beschikbaar zijn voor implementatie in klantactiva ter waarde van meer dan 10 biljoen dollar

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & LONDEN & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor investeringsbeheer, heeft vandaag de wereldwijde implementatie aangekondigd van CWAN GenAI. Dit nieuw gelanceerde, geïntegreerde generatieve AI-platform kan worden ingezet om beleggingsbeheer, risicobeheer, rapportage en activiteiten te transformeren voor meer dan 10 biljoen dollar aan institutionele activa.

Wat CWAN GenAI onderscheidt van de experimentele AI-tools die de markt overspoelen, is de productieklare integratie. In tegenstelling tot copilots of chattools die op verouderde systemen worden geïnstalleerd, is CWAN GenAI volledig geïntegreerd en geïmplementeerd in de productie op het front-to-back-platform van CWAN, zodat klanten met AI als collaboratieve partners kunnen samenwerken voor hun beleggingsactiviteiten.

