-

Nissan e Infobip raggiungono un incremento del 200% nell'engagement grazie alla campagna WhatsApp gestita dall'IA

Il gioco vocale gestito dall'IA definisce un nuovo standard per il marketing digitale

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--Nissan ha rinnovato l'engagement dei clienti grazie a una collaborazione con la piattaforma globale di comunicazioni cloud Infobip per promuovere una campagna di IA agenziale prima nel suo genere. Nissan in Arabia Saudita ha sfruttato Conversational AI Gamification di Infobip, una serie di strumenti gestiti dall'IA lanciata di recente, che consente di accedere a esperienze di gioco immersive tramite i canali di messaggistica. La campagna di marketing ha utilizzato la funzionalità Vocalize di Infobip, un gioco a controllo vocale gestito dall'IA, in cui gli utenti si sono sfidati per vincere una nuovissima Nissan Magnite. I partecipanti hanno utilizzato le loro voci per riprodurre direttamente all'interno di WhatsApp una forma d'onda audio che traccia il contorno di un'auto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com

Industry:

Infobip

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)FrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com

More News From Infobip

Riassunto: Gli appassionati di sport di tutto il mondo chiedono il coinvolgimento costante delle loro squadre preferite

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--Lo studio commissionato dalla piattaforma globale di comunicazioni su cloud Infobip rivela che i tifosi vogliono un coinvolgimento sempre attivo e personalizzato con le loro squadre del cuore. Lo studio globale dimostra che due terzi (66%) dei tifosi si sentono disconnessi a causa di scarsa comunicazione da parte delle square, che arriva all'81% tra gli under 35. Il sondaggio, condotto tra 1.500 tifosi di football americano, baseball, calcio e cricket negli St...

Riassunto: BT e Infobip estendono la partnership per offrire comunicazioni alimentate dall'IA

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--BT e Infobip hanno annunciato l'espansione globale della loro partnership volta a offrire servizi di comunicazione avanzati alimentati dall'IA alle aziende multinazionali a livello globale. La partnership estesa si sviluppa a partire da una collaborazione di successo nel Regno Unito, annunciata nel 2022, e integra le capacità Global Voice e Inbound Contact di BT con la piattaforma di comunicazioni cloud leader del mercato di Infobip. Assieme, le due aziende sa...

Riassunto: Infobip e Oracle collaborano per trasformare le conversazioni dei clienti integrando WhatsApp e SMS Integration

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, una piattaforma di comunicazione globale sul cloud nonché partner di Oracle, e Oracle hanno ampliato le capacità di Oracle Fusion Cloud Service integrando direttamente la messaggistica di WhatsApp e degli SMS. Disponibile su Oracle Cloud Marketplace, questa integrazione consente alle aziende di fornire esperienze clienti più ricche e interattive coinvolgendo i clienti in canali di messaggistica molto utilizzati. Mentre i clienti pretendono sempre più...
Back to Newsroom