Macrobond sélectionné par T. Rowe Price pour soutenir l’évolution des processus de recherche et d’investissement

LONDRES ET BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--Macrobond, la plateforme mondiale de données macroéconomiques et financières, a été sélectionnée par T. Rowe Price pour soutenir l’évolution continue de ses processus de recherche multiactifs et de stratégie systématique.

Alors que les institutions financières cherchent à renforcer leur prise de décision fondée sur les données, le besoin de technologies évolutives et de plateformes intégrées n’a jamais été aussi crucial. La décision de T. Rowe Price de mettre en œuvre Macrobond reflète un engagement plus large en faveur de l’amélioration des flux de travail de recherche grâce à des solutions modernes et flexibles, conçues pour s’adapter au rythme et à la complexité du paysage actuel de l’investissement.

Répondre aux exigences d’un environnement dynamique

La capacité à intégrer des ensembles de données complexes, à harmoniser l’analyse et à prendre en charge l’automatisation a été un facteur clé dans le processus de sélection. L’API et l’infrastructure de données flexible de Macrobond ont fourni une base solide pour la collaboration.

« T. Rowe Price investit continuellement dans la technologie afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de nos processus de recherche », déclare Tae Kim, responsable des données et analyses quantitatives sur les titres à revenu fixe chez T. Rowe Price. « Nous sommes impatients d’utiliser Macrobond pour améliorer nos capacités de recherche et de prise de décision en matière d’investissement. »

Mettre l’accent sur la rapidité, l’adaptabilité et l’assistance

L’approche de Macrobond combine un accès en temps réel à des données macroéconomiques et financières de haute qualité avec une plateforme conçue pour la collaboration, l’automatisation et l’évolutivité. Sa capacité à répondre rapidement et clairement aux exigences techniques a contribué à la décision de T. Rowe Price.

« Nous sommes fiers de soutenir une entreprise comme T. Rowe Price dans ses efforts de modernisation et de renforcement de ses processus de recherche », déclare Steph Covert, directrice générale de Macrobond. « Notre objectif reste de fournir des outils et des technologies qui permettent aux professionnels de la finance d’agir plus rapidement, de réfléchir plus profondément et d’agir avec clarté. »

Jeter les bases pour l’avenir

Ce partenariat représente un engagement commun en faveur de l’innovation, de la précision et de la performance. Grâce à Macrobond, T. Rowe Price a accès à une infrastructure de recherche robuste conçue pour simplifier la complexité et soutenir une prise de décision plus agile et fondée sur les données.

Alors que les exigences des marchés financiers mondiaux continuent d’évoluer, Macrobond reste déterminé à aider les entreprises à libérer de nouvelles efficiences et de nouvelles perspectives afin de stimuler la prochaine génération de réflexion en matière d’investissement.

À propos de Macrobond

Macrobond fournit la plateforme de recherche intégrée la plus complète au monde, permettant aux économistes, aux analystes et aux gestionnaires de portefeuille de voir plus vite, de réfléchir plus profondément et d’agir avec clarté. S’appuyant sur des données en temps réel et des analyses collaboratives, Macrobond bénéficie de la confiance des plus grandes institutions financières mondiales, qui le considèrent comme leur seule source fiable d’informations économiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.macrobond.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.