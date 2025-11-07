Merz Aesthetics® anuncia nova indicação para Ultherapy nos braços e abdômen* PRIME, o único ultrassom com visualização em tempo real aprovado pela FDA
Merz Aesthetics® anuncia nova indicação para Ultherapy nos braços e abdômen* PRIME, o único ultrassom com visualização em tempo real aprovado pela FDA
A mais recente aprovação da FDA amplia o uso para melhorar a aparência da flacidez da pele na parte anterior e posterior dos braços e abdomen, com lançamento previsto nos EUA antes da expansão mundial
RALEIGH, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--A Merz Aesthetics, a maior empresa do mundo dedicada à estética médica, anunciou hoje a aprovação do Ultherapy PRIME pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para melhorar a aparência da flacidez da pele na parte anterior e posterior dos braços e no abdômen.
O Ultherapy PRIME é a única solução aprovada pela FDA com visualização em tempo real para tratar o rosto**, pescoço, colo e agora o corpo*.1 As novas indicações serão lançadas nos EUA antes de se expandir a mercados internacionais.
"Esta aprovação da FDA é a prova de nosso incrível crescimento, após o lançamento bem-sucedido do Ultherapy PRIME no ano passado", disse Bob Rhatigan, Diretor Executivo da Merz Aesthetics. "Ao expandirmos nosso alcance do rosto** ao corpo*, abrimos novas possibilidades de tratamento, que atende à crescente demanda dos pacientes e reforça nossa liderança em lifting e firmeza da pele não invasivos."
O Ultherapy PRIME está baseado no legado do Ultherapy®, que é reconhecido como o padrão ouro em lifting facial não invasivo, com mais de 3,5 milhões de tratamentos realizados ao redor do mundo e uma taxa de satisfação de 95%.1-3 O mercado de lifting facial está em rápida expansão, sendo esperado que cresça cerca de 9% até 2030, impulsionado sobretudo pelo estágio da vida (pós-parto, menopausa) e pelo perfil demográfico de pacientes com flacidez cutânea relacionada à perda de peso.4
O Ultherapy PRIME estimula a produção natural de colágeno e elastina do corpo exatamente onde é necessário. Em apenas uma sessão, o Ultherapy PRIME levanta as sobrancelhas, a pele sob o queixo e no pescoço, e suaviza linhas e rugas no colo. Agora, o Ultherapy PRIME também firma e tonifica a pele dos braços e do abdômen, sem tempo de recuperação, sendo seguro para todos os tipos de pele.1,5 Ele oferece resultados personalizados, visíveis e com aparência natural, além de uma pele com aspecto mais jovem, que podem durar até um ano ou mais no rosto** e 6 meses ou mais nos braços e abdômen.4-7
"A plataforma Ultherapy PRIME oferece todos os benefícios exclusivos do Ultherapy para lifting facial não invasivo, além da capacidade de melhorar a qualidade da pele do abdômen e dos braços em uma única sessão", disse Sabrina Fabi, MD, dermatologista e cirurgiã dermatológica cosmética de renome mundial, com dupla certificação, de San Diego, Califórnia. "Isso é de grande valor para meus pacientes que desejam manter a pele do corpo com a mesma aparência jovem da pele do rosto."6,8,9
"Estas novas indicações para braços e abdômen* reforçam a posição do Ultherapy PRIME como uma solução multifuncional para lifting, suavização e firmeza da pele", disse Alexis Stern, Diretora de Marketing da Merz Aesthetics. "Esta jornada promissora começou há um ano, quando lançamos o Ultherapy PRIME como uma plataforma para lifting facial**, e com esta próxima fase de crescimento, podemos firmar e tonificar o corpo*."1,8
Para destacar as mais recentes indicações corporais*, a Merz Aesthetics também está lançando uma nova campanha mundial para o Ultherapy PRIME. Para saber mais sobre o Ultherapy PRIME, acesse Ultherapy.com e siga @Ultherapy no Instagram.
Sobre a Merz Aesthetics
A Merz Aesthetics é uma empresa de estética médica com uma longa história de capacitação de profissionais de saúde, pacientes e funcionários para que vivam cada dia com confiança. Nossa meta é ajudar pessoas no mundo todo a se sentirem, parecerem e viverem como as melhores versões de si mesmas, seja qual for a definição de cada uma. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui produtos injetáveis, dispositivos e tratamentos para pele, desenvolvidos para satisfazer as necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo uma empresa familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por criar vínculos únicos com seus clientes, que são como família. A sede mundial da Merz Aesthetics está localizada em Raleigh, Carolina do Norte, EUA, com presença comercial em 90 países. Ela também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e com sede em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.
Sobre o Ultherapy:
O Ulthera® System é indicado para levantar a sobrancelha e a pele do pescoço e abaixo do queixo, bem como para melhorar linhas e rugas no decote e a aparência da flacidez da pele no abdômen, parte anterior e posterior dos braços. Os eventos adversos relatados na farmacovigilância após a comercialização estão disponíveis nas Instruções de Uso (IFU). Consulte as IFU para obter mais informações, incluindo indicações específicas em seu país, informações completas sobre o produto e segurança, bem como possíveis efeitos colaterais.
Os efeitos colaterais mais comuns relatados em ensaios clínicos foram vermelhidão, inchaço, dor e alterações transitórias nos nervos. Converse com seu médico para obter mais informações sobre a segurança e possíveis efeitos colaterais.
* Indicado para melhorar a aparência da flacidez da pele no abdômen, na parte anterior e posterior dos braços.
** O termo "rosto" se refere às indicações aprovadas pela FDA para o Ultherapy PRIME.
Referências:
- Ulthera® Instruções de Uso.
- Werschler WP, Werschler PS. Eficácia a longo prazo do ultrassom microfocado com visualização para lifting e firmeza da pele flácida do rosto e pescoço usando um método de tratamento vetorial personalizado. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33.
- Carta de tratamento do Ultherapy PRIME vendida. Merz Aesthetics®, Herring L, Diretor Sênior de Assuntos Regulatórios, Publicidade e Promoção. 16 de julho de 2025. Dados arquivados.
- Dados arquivados. Previsão de mercado personalizada da Merz para 2025.
- Marquardt K, Hartmann C, Wegener F, et al. Ultrassom microfocado com visualização induz remodelação de colágeno e elastina na pele. J Cosmet Dermatol. 2025;24(1):e16638. doi:10.1111/jocd.16638.
- Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Otimizando os resultados dos pacientes através da personalização do tratamento com ultrassom microfocado com visualização: diretrizes de consenso padrão ouro de um grupo de especialistas. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432.
- Park JY, et al. Tratamento personalizado usando ultrassom microfocado com visualização para resultados otimizados para o paciente: uma revisão das tecnologias de energia para firmeza da pele e uma adaptação pan-asiática do consenso padrão ouro de um grupo de especialistas. J Clin Aesthet Dermatol. 2021;14(5): E70-E79.
- Sasaki G, Grossman J, Fabi SG, et al. Estímulo da síntese de colágeno na pele humana após terapia com ultrassom microfocado. Apresentado no Encontro Anual da ASDS de 2018.
- Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Qualidade da pele - Uma visão holística de 360°: Resultados de consenso. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Jun 14;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518.
© 2025 Ulthera, Inc. Todos os direitos reservados. MERZ AESTHETICS é uma marca comercial e/ou marca registrada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA nos EUA e/ou em outros países. ULTHERA, ULTHERAPY e ULTHERAPY PRIME são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Ulthera, Inc. nos EUA e/ou em outros países.
Várias características do ULTHERA® System estão protegidas por patentes dos EUA identificadas em https://merzaesthetics.com/patents/. Outras patentes dos EUA e internacionais em que a Ulthera, Inc. detém direitos foram emitidas, publicadas ou estão pendentes.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Contacts
Contato com a mídia
Merz Aesthetics
Comunicação Corporativa Global
6501 Six Forks Road, Raleigh NC 27615
919-302-3296
media@merz.com