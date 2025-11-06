CWAN報告稱，超過800個人工智慧代理現可供部署，覆蓋10兆美元的客戶資產

愛達荷州波夕，芝加哥，紐約，倫敦，香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 投資管理領域最全面的技術平台Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) 今日宣布在全球部署CWAN GenAI。CWAN GenAI是一款全新推出的嵌入式生成式人工智慧平台，可部署用於超過10兆美元機構資產的投資管理、風險管理、報告和營運轉型。

CWAN GenAI與市場上充斥的眾多實驗性人工智慧工具的不同之處在於其已具備生產就緒的整合能力。與疊加在傳統系統上的輔助或聊天工具不同，CWAN GenAI已完全整合至CWAN的端對端平台上，並已投入生產使用，使客戶能夠與人工智慧協同工作，共同進行投資營運。該平台目前支援800多個由CWAN客戶和內部團隊創建的人工智慧代理，以及20個經過高度訓練的特定領域代理。這些代理與投資專業人員緊密合作，自動執行資料密集任務，並在對帳、報告、投資組合分析和客戶溝通等方面強化人類專業技能。

CWAN執行長Sandeep Sahai表示：「我們正在見證自電子交易以來投資管理領域規模最大的營運變革。當業界還在爭論人工智慧的潛力時，我們的客戶已經在使用自主智慧系統，其一天處理的資料量超過傳統系統數月所能處理的總量。這從根本上重塑了機構投資營運的即時運作方式。」

CWAN技術長Souvik Das表示：「業界一直翹首以待能夠處理機構營運複雜性和規模的人工智慧。我們所打造的人工智慧代理能夠自主執行每日數百萬項任務，同時保持機構所需的精準度和可審計性。我們的平台能夠顯著提升營運效率，加速決策制定，並增強機構在企業級投資組合中運用人工智慧的信心。」

AWS資本市場負責人Brian Cassin表示：「CWAN基於AWS建構的代理工作流程架構，展現了現代投資平台如何在維持機構級安全和法遵標準的同時實現規模化發展。透過實現機構級即時資料處理、低延遲模型編排和加密模型執行，CWAN能夠將資料週期從30天縮短至24小時，從而使其不斷擴大的客戶群能夠快速、自信地識別問題並做出決策。」

人工智慧正在改變產業格局

CWAN客戶群所展現的績效指標是最好的證明，CWAN GenAI正在為客戶帶來可衡量的績效提升：

人工對帳工作量減少90%

監理和會計報告產生速度提升80%

財務結算週期縮短50%

金融專業人士如何使用CWAN GenAI

資產經理 利用CWAN GenAI實現變異數分析、費用計算和績效歸因的自動化，從而更快地完成帳簿結算，並在問題出現當天向監理機構和客戶提供無誤且符合審計要求的報告，從而增強信任並降低重述風險。

利用CWAN GenAI實現變異數分析、費用計算和績效歸因的自動化，從而更快地完成帳簿結算，並在問題出現當天向監理機構和客戶提供無誤且符合審計要求的報告，從而增強信任並降低重述風險。 風險分析師 依靠CWAN GenAI持續掃描投資組合中的集中度風險和交易對手風險，對各類資產進行每日壓力測試，並及早發現潛在威脅，以便資訊長和風險委員會能夠在市場衝擊影響資產負債表之前採取行動。

依靠CWAN GenAI持續掃描投資組合中的集中度風險和交易對手風險，對各類資產進行每日壓力測試，並及早發現潛在威脅，以便資訊長和風險委員會能夠在市場衝擊影響資產負債表之前採取行動。 營運團隊部署CWAN GenAI實現自主交易結算、即時現金管理和異常處理，無需人工干預即可解決90%的營運問題。

實際應用中的營運智慧

CWAN GenAI作為其統一平台內的全天候嵌入式營運層，涵蓋會計、交易、法遵、績效和報告等各個方面，其人工智慧代理隨時準備以精準透明的方式執行操作。客戶部署CWAN平台後，可以：

自主核對投資組合，每日分析數十億個資料點。

透過自然語言查詢，按需產生符合審計要求的報告。

利用即時會計和交易資料即時解答複雜的投資組合問題。

安排工作流程自動化，並透過回饋和學習不斷改進。

這些成果背後的技術基礎源自於與AWS等雲端基礎設施領導者的策略合作夥伴關係。AWS強大的平台為CWAN GenAI提供即時資料處理、低延遲模型編排和加密模型執行等功能，從而確保在規模化部署中實現卓越的效能和法遵。

AWS資本市場負責人Cassin補充道：「CWAN GenAI兼具速度、準確、可擴展和安全性，並以AWS的運算能力和治理框架為支撐，協助全球金融機構在滿足客戶嚴苛監理要求的同時，獲得競爭優勢。」

CWAN的綜合解決方案能夠幫助機構投資者應對日益嚴峻的行業挑戰，例如資料量激增、監理日益嚴格以及持續不斷的營運壓力。當大多數競爭對手仍在進行試點測試時，CWAN已實現全球規模運作，每週釋出數千小時作業時間，不僅革新商業模式，更協助企業從被動營運轉型為即時情報系統，使其能對市場動態、監理挑戰及客戶需求作出即時反應。

關於 CWAN

Clearwater Analytics（NYSE:CWAN）正在利用業界最全面的雲原生平臺，為全球公共和私人市場的機構投資者轉型投資管理。 雖然傳統系統會帶來風險、效率低下和數據碎片化，但CWAN的單實例、多租戶架構在整個投資生命週期中提供了即時資料和人工智慧驅動的見解。 該平臺通過將投資組合管理、交易、投資會計、對賬、監管報告、績效、合規和風險分析集成在一個統一的系統中，消除了信息孤島。 CWAN為領先的保險公司、資產管理公司、對沖基金、銀行、公司和政府提供服務，在全球範圍內支持超過 10 萬億美元的資產。 瞭解更多資訊，請訪問 www.cwan.com.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。