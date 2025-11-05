Nissan e Infobip logran un aumento del 200 % en interacción con una campaña de WhatsApp impulsada por IA
Los juegos de voz impulsados por IA establecen un nuevo estándar para el marketing digital
VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--Nissan ha redefinido la interacción con los clientes al asociarse con la plataforma global de comunicaciones en la nube Infobip para lanzar una campaña pionera con IA agencial, la primera de su clase. Nissan Arabia Saudí (KSA) aprovechó la recién lanzada Conversational AI Gamification de Infobip, un conjunto de herramientas basadas en IA que permite experiencias lúdicas e inmersivas a través de canales de mensajería. La campaña de marketing utilizó la función Vocalize de Infobip, un juego de voz impulsado por IA en el que los usuarios competían por un Nissan Magnite nuevo. Los participantes utilizaban sus voces para hacer coincidir una forma de onda de audio con la silueta de un coche, directamente en WhatsApp.
