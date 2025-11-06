Transition Industries与Mitsubishi Gas Chemical签署超低碳甲醇购销协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界级净零碳排放甲醇及氢气项目开发商Transition Industries LLC与Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC)签署长期甲醇购销协议，后者将承购超低碳甲醇。

该协议将在项目最终投资决策(FID)确定后生效。根据协议，Transition Industries将从其Pacifico Mexinol项目每年向MGC供应约100万吨超低碳甲醇，该项目设施位于墨西哥锡那罗亚州的托波洛万波(Topolobampo)附近，每天可生产6130吨甲醇，预计将于2029年投入运营。Transition Industries正在与World Bank Group成员International Finance Corporation (IFC)合作开发Pacifico Mexinol项目。

Transition Industries首席执行官Rommel Gallo评论道：“我们自豪地宣布与全球知名化工生产与营销领导者MGC签署长期超低碳甲醇购销协议。能与MGC携手践行共同使命——应对气候变化、向太平洋盆地市场供应超低碳甲醇，我们深感荣幸。通过与MGC等关键利益相关者和创新企业建立战略合作，Transition Industries正推动全球对低碳化工原料的采用，并引领可持续工业实践的发展。”

该协议是MGC首份超低碳甲醇大规模长期采购合同，也使MGC成为Pacifico Mexinol项目的重要承购合作伙伴。

MGC C1化学品事业部部门总监Masahiko Naito表示：“我们很高兴与Pacifico Mexinol达成这份长期协议。该公司由Transition Industries投资，与我们秉持相同的减碳和可持续发展承诺。Pacifico Mexinol项目是扩大全球超低碳甲醇供应的重要里程碑。通过此次合作，MGC旨在进一步推动基于甲醇的脱碳进程，强化我们的‘碳路径’(Carbopath™)计划，该计划致力于推动多个行业的碳循环。通过确保超低碳甲醇的稳定供应，我们将为减少温室气体排放、支持日本乃至更广泛亚太地区向更可持续的社会转型作出贡献。”

协议签署仪式在日本东京举行，美国驻日本大使馆、墨西哥驻日本大使馆、日本经济产业省、日本外务省及锡那罗亚州的相关官员出席了仪式。IFC、Techint、Samsung E&A、MAIRE Group、SIAD Group、Macquarie Capital和Siemens Energy等其他项目利益相关者也参与了此次活动。

一旦开始运营，Pacifico Mexinol预计将成为全世界最大的单一超低碳化学品设施——每年生产约35万吨绿色甲醇，从天然气中生产180万吨蓝色甲醇并进行碳捕获。

关于Transition Industries LLC

Transition Industries LLC总部位于德州休斯顿，是北美世界级净零碳排放甲醇和氢气项目的开发商，旨在应对气候变化并促进环境和社会可持续性。如需了解有关Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件至inquiries@transitionind.com。

关于Mitsubishi Gas Company

Mitsubishi Gas Chemical Company是一家独特的技术导向型制造商，其90%以上的产品皆使用专有技术生产。MGC致力于创造新技术和价值，拥有从甲醇、二甲苯、过氧化氢等基础化学品到工程塑料、印刷线路板材料和脱氧剂等高性能产品的范围广泛的产品。MGC将通过化学创造广泛的价值，为社会发展与和谐做出贡献。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。