IonQ och schweiziskt konsortium lanserar det första stadsövergripande kvantnätverket i Genève

COLLEGE PARK (Maryland), USA.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), världens ledande kvantdatorföretag, har i samarbete med välrenommerade schweiziska partner implementerat ett stadsövergripande kvantnätverk i Schweiz näst största stad, Genève. Detta konsortium av världsledande akademiska institutioner, företag och organ i offentlig sektor kommer att utveckla forskning, samarbete och innovation inom kvantdatasäkerhet och -kommunikation. Den nya infrastrukturen, som fått namnet Geneva Quantum Network (GQN), är landets första särskilda kvantnätverk som kopplar samman viktiga institutioner i hela regionen.

”Vår medverkan i GQN tillsammans med globalt välkända företag, som Rolex, och ledande forskningsinstitut, som CERN, är ett tydligt exempel på vår ledande ställning inom produktutveckling och innovation liksom vårt banbrytande arbete inom kvantdatasäkerhet och -kommunikation”, säger Niccolo de Masi, styrelseordförande och CEO för IonQ. ”IonQ använder sig av den befintliga infrastrukturen för fiberoptik för att koppla samman samarbetspartner i Genèveregionen. Vårt partnerskap med ledande universitet, myndigheter och industriföretag i Genève lägger grunden för verklig kvantkommunikation, vilket snabbar upp forskning och möjliggör utbyggnaden av IonQ:s ekosystem för stora delar av ekonomin.”

Initiativet för samman Université de Genève (UNIGE), CERN, Rolex SA, Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) och kantonkontoret för IT-system och digital teknik (Office cantonal des systèmes d'information et du numérique [OCSIN]) och IonQ utnyttjade hundratals kilometer av befintlig fiberoptisk infrastruktur för att koppla samman samarbetspartner i Genève-regionen.

GQN kommer att möjliggöra distribution av extremt exakta tidsignaler – något som är helt avgörande för kommunikation och grundläggande tidmätning – med hjälp av synkroniseringssystemet White Rabbit som har utvecklats på CERN. Rolex tillhandahåller extremt exakta tidsignaler som genereras av den senaste generationen av deras optiska rubidiumatomur. HEPIA kommer att installera givare för distribuerad temperaturmätning längs nätverksfibrerna vars höga spatiala upplösning är möjlig tack vare enkelfotondetektorer.

Nätverksarkitekturen baseras på IDQ:s kvantnyckeldistribution (QKD) och kvantdetektionssystem som är installerade i OCSIN:s fiberoptiska nätverk. I tidiga experiment kommer intrasslade fotoner att fördelas mellan UNIGE, CERN och HEPIA för att möjliggöra undersökning av kvantinformationsöverföring på långa avstånd.

Genom att koppla samman aktörer från akademisk forskning, myndigheter, offentlig sektor och industrivärlden befrämjar IonQ integrationen av kvantberäkningar, -nätverk och -analys. Syftet med denna strategi är att bygga en global, skalbar kvantinfrastruktur. GQN bygger vidare på IonQ:s tillkännivande nyligen om att man arbetar med att omvandla Italien till ett kvantnav genom Q-Alliance med den italienska staten, att Oxford gjorts till IonQ:s Europa-, Mellanöstern- och Afrikakontor samt att IonQ blivit utsedda till primär kvantpartner till Sydkoreas nationella center för kvantforskning och -utveckling.

