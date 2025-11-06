-

IonQ en Zwitsers consortium lanceren eerste stadsbrede speciale kwantumnetwerk in Genève

Baanbrekend publiek-privaat initiatief omvat CERN, Rolex SA, de Zwitserse overheid en academische instellingen

Levert kwantuminfrastructuur van wereldklasse ter ondersteuning van onderzoek, samenwerking en bewustwording van kwantumtechnologie

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), 's werelds toonaangevende kwantumbedrijf, heeft samen met vooraanstaande Zwitserse partners met succes een stadsbreed kwantumnetwerk in Genève, Zwitserland, in gebruik genomen. Dit consortium van academische, zakelijke en publieke instellingen van wereldklasse zal het onderzoek, de samenwerking en de innovatie op het gebied van kwantumcyberbeveiliging en -communicatie bevorderen. De nieuwe infrastructuur onder de naam Geneva Quantum Network (GQN), is het eerste speciale kwantumnetwerk van het land dat belangrijke instellingen in de hele regio met elkaar verbindt.

“Onze betrokkenheid bij het GQN, samen met wereldwijd gerenommeerde bedrijven zoals Rolex en toonaangevende onderzoeksinstellingen als het CERN, benadrukt onze intellectuele eigendom en ons baanbrekende leiderschap op het gebied van kwantumcyberbeveiliging en -communicatie,” aldus Niccolo de Masi, voorzitter en CEO van IonQ.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Industry:

IonQ

NYSE:IONQ
Details
Headquarters: College Park, Maryland
CEO: Niccolo de Masi
Employees: 500
Organization: PUB
Revenues: $22,000,000 (2023)
Release Versions
