Macrobond fue seleccionada por T. Rowe Price para respaldar los flujos de trabajo de investigación e inversión en constante evolución

LONDRES Y BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--Macrobond, la plataforma global de datos macroeconómicos y financieros, ha sido seleccionada por T. Rowe Price para respaldar la evolución continua de sus procesos de investigación en activos cruzados y estrategias sistemáticas.

A medida que las instituciones financieras buscan consolidar la toma de decisiones basada en datos, la necesidad de contar con tecnología escalable y plataformas integradas es más importante que nunca. La decisión de T. Rowe Price de implementar Macrobond refleja un compromiso más amplio con la mejora de los flujos de trabajo de investigación mediante soluciones modernas y flexibles, diseñadas para adaptarse al ritmo y la complejidad del panorama actual de las inversiones.

Satisfacer las demandas de un entorno dinámico

La capacidad de integrar conjuntos de datos complejos, optimizar el análisis y fortalecer la automatización fueron factores clave en el proceso de selección.

